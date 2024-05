Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani przymierzany do Borussii Dortmund

Paris Saint-Germain wiązało ogromne nadzieje z transferem Randala Kolo Muaniego. 25-letni napastnik dołączył do drużyny Les Parisiens podczas ostatniego letniego okienka transferowego, ale wiele wskazuje na to, iż jego pobyt na Parc des Princes zakończy się po zaledwie jednym sezonie. Luis Enrique nie jest do końca ukontentowany postawą piętnastokrotnego reprezentanta Francji, który co ciekawe, może wrócić do Bundesligi.

Jak bowiem informuje francuski dziennik “L’Equipe”, Randal Kolo Muani stał się celem transferowym Borussii Dortmund. Finalista Ligi Mistrzów rozważa wypożyczenie zawodnika z opcją wykupu, a nawet transfer definitywny, gdyby kwota transakcji nie przekroczyła 50 milionów euro. Nie wiadomo, jak na taką propozycję zareagowałoby PSG, które przed kampanią 2023/2024 zapłaciło za 25-latka fortunę – niespełna 100 milionów euro.

Randal Kolo Muani, który wcześniej z powodzeniem występował w Eintrachcie Frankfurt, w trwających rozgrywkach rozegrał 39 meczów, zdobył 9 bramek i zaliczył 6 asyst. Francuski snajper na Signal Iduna Park o miejsce w pierwszym składzie rywalizowałby z Youssoufą Moukoko, Niclasem Fuellkrugiem oraz Sebastienem Hallerem. Portal “Transfermarkt” wycenia piłkarza Paris Saint-Germain na 60 mln euro.