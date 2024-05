Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham na celowniku Borussii Dortmund

Jude Bellingham to doskonale znane nazwisko w świecie futbolu. Pomocnik Realu Madryt jest jednym z najlepszych zawodników obecnego sezonu i walczy o Złotą Piłkę. Mniej osób może kojarzyć jego młodszego brata – Jobe’a – który na co dzień występuje w Sunderlandzie. Również grający w środku pola 18-latek uchodzi jednak za ogromny talent, co nie przechodzi bez uwagi większych klubów. Bardzo ciekawe informacje na temat przyszłości Anglika przekazał “Football Insider”.

Zdaniem wyżej wspomnianego źródła poważnie zainteresowana sprowadzeniem Jobe’a Bellinghama jest… Borussia Dortmund. Gdyby młodzieżowy reprezentant Anglii zdecydował się na transfer do Niemiec, to podążyłby śladami swojego starszego brata, który na Signal Iduna Park występował w latach 2020-2023. Obaj piłkarze są wychowankami Birmingham City. Włodarze BVB mają świadomość, że na osiemnastoletnim pomocniku w przyszłości także mogą zarobić wielkie pieniądze.

Jude Bellingham w ostatnim letnim okienku dołączył do Realu Madryt za ponad 100 milionów euro. Dwudziestolatek z miejsca stał się gwiazdą drużyny Królewskich, a w aktualnej kampanii strzelił 23 gole i zaliczył 12 asyst. Bilans Jobe’a Bellinghama w tym sezonie Championship to 47 meczów, 7 bramek oraz 1 ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia młodzieńca na 9 milionów euro.