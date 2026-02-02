Upamecano podjął decyzję ws. przyszłości w Bayernie

Dayot Upamecano podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości i rozwiał wątpliwości wokół Bayernu Monachium. Fabrizio Romano poinformował, że obrońca zaakceptował nową umowę, która ma związać go z klubem na kolejne lata.

PressFocus Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern porozumiał się z Upamecano

Dayot Upamecano zgodził się na przedłużenie kontraktu z Bayernem Monachium. Informację przekazał Fabrizio Romano w serwisie X, podkreślając, że zainteresowane kluby zostały już o tym fakcie poinformowane. Nowa umowa ma obowiązywać do 2030 roku. Dla Bawarczyków to ważny sygnał stabilizacji przed kolejnym sezonem.

Przez wiele tygodni przyszłość Francuza pozostawała niejasna. Klub prowadził rozmowy, ale decyzja zawodnika długo nie zapadała. Sytuację komplikowało zainteresowanie ze strony innych gigantów europejskiej piłki. W mediach pojawiały się informacje o Realu Madryt oraz Barcelonie. Bayern zaczął tracić cierpliwość i postawił sprawę jasno.

Według Floriana Plettenberga zawodnik otrzymał ultimatum. Jeśli nie podpisałby nowej umowy w wyznaczonym terminie, latem mógłby odejść za darmo. Dla klubu byłby to poważny problem sportowy i finansowy. Ostatecznie doszło jednak do porozumienia, co można uznać za duży sukces zarządu.

Decyzja Upamecano wpisuje się w szerszy plan kadrowy Bayernu. Wiadomo już, że w klubie pozostanie Serge Gnabry. Z kolei Leon Goretzka po zakończeniu sezonu opuści Allianz Arenę, co potwierdził dyrektor sportowy. Tym bardziej zatrzymanie podstawowego stopera miało kluczowe znaczenie.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie