Bayern podjął radykalną decyzję. Gwiazda dostała ultimatum

Bayern Monachium nie zamierza dłużej czekać aż Dayot Upamecano określi się w sprawie przyszłości. Obrońca dostał ultimatum i jeśli na dniach nie podpisze kontraktu, latem odejdzie za darmo - twierdzi Florian Plettenberg.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Upamecano może odejść za darmo! Bayern dał mu dwie opcje

Bayern Monachium powoli przygotowuje kadrę na następny sezon. Wiadomo, że z zawodników, którym latem wygasają kontrakty, zostanie Serge Gnabry. Z kolei Leon Goretzka opuści klub po zakończeniu rozgrywek, co potwierdził dyrektor Bawarczyków. Kolejnym piłkarzem, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania jest Dayot Upamecano. Francuz przeciąga decyzję w nieskończoność.

Bez wątpienia powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że Upamecano cieszy się dużym zainteresowaniem innych drużyn. O jego usługi mają się starać takie zespoły jak Real Madryt czy FC Barcelona. Bayern Monachium ma powoli dość i postawił mu ultimatum.

Jak twierdzi Florian Plettenberg, ostateczna decyzja piłkarza musi zapaść w tym tygodniu. Jeśli do tego czasu nie zgodzi się podpisać nowego kontraktu, latem opuści Allianz Arenę na zasadzie wolnego transferu. Decyzja należy więc do samego zawodnika.

Reprezentant Francji jest związany z Bawarczykami od lipca 2021 roku. Bayern zapłacił za niego ok. 42 mln euro. Wcześniej stoper grał w innym klubie z Bundesligi – RB Lipsk. Upamecano łącznie dla Die Roten uzbierał 178 meczów, zdobywając 9 goli i 12 asyst. Na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzostwa kraju oraz trzy triumfy w Superpucharze Niemiec.