Bayern Monachium jest rozczarowany dotychczasową pracą Thomasa Tuchela. Do zwolnienia niemieckiego trenera póki co jednak nie dojdzie - sugeruje "Bild".

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel nie ma zbyt mocnej pozycji w Bayernie Monachium

Po ostatniej porażce narastają wątpliwości dotyczące jego dalszej pracy w klubie

Bayern pragnie większej stabilizacji, dlatego póki co Tuchel nie zostanie zwolniony

Bayern chce stabilizacji. Tuchel musi poprawić wyniki

W marcu 2023 roku Bayern Monachium podjął kontrowersyjną decyzję o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna i zastąpieniu go Thomasem Tuchelem. Argumentował ją obawami o utratę szans na potrójną koronę, której ostatecznie zdobyć się nie udało. Zatrudnienie Tuchela miało natomiast zaowocować w sezonie 2023/2024. Niestety okazuje się, że jego praca nie przynosi póki co zamierzonych rezultatów.

Bawarczycy zajmują drugie miejsce w tabeli i tracą do liderującego Bayeru Leverkusen aż siedem punktów. Ostatnia porażka z Werderem Brema doprowadziła do sytuacji, w której pozycja Tuchela zaczęła być mocno podważana. W klubie narastają wątpliwości, które ma także Uli Hoeness, dotychczasowy zwolennik niemieckiego szkoleniowca.

Przyszłość Tuchela pozostaje pod znakiem zapytania. Zarząd ma spore pretensje do prezentowanej przez zespół gry oraz osiąganych wyników. Póki co nie dojdzie jednak do zwolnienia, gdyż Hoeness chce wprowadzić w klubie znacznie większą stabilność.

