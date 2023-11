IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Harry Kane

Robert Lewandowski miał być nielubiany w zespole Bayernu Monachium

Przeciwieństwem Polaka jest Harry Kane, który “nie jest egoistą”

Napastnik z Anglii uważany jest za bardziej przyjacielskiego i otwartego

“Zamknięty i niedostępny”

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium w jego miejsce został sprowadzony Harry Kane. Anglik praktycznie z miejsca bardzo dobrze wkomponował się do zespołu “Die Roten” i znalazł wspólny język z kolegami zespołu. Tego ostatniego miało brakować Polakowi, który przez szatnię monachijczyków miał być odbierany jako osoba zamknięta i niedostępna dla bliższej relacji.

Według informacji przekazanych przez “Sport1” pomiędzy Robertem Lewandowskim, a Harrym Kane’em jest spora różnica w podejściu do życia drużyny i tym jakie relacje gwiazdy miały z pozostałymi graczami. To Anglik jest uważany za osobę bardziej towarzyską i skłonną do przyjacielskiej relacji. Gracze Bayernu mieli uważać nawet, że napastnik z Polski jest egoistą, czego przeciwieństwem jest były zawodnik Tottenhamu.

Zmianę pomiędzy Kane’em a Lewandowskim odczuł m.in. Leroy Sane, który po zmianie został bardziej doceniony przez nowego snajpera. Skrzydłowy miał być często krytykowany za boiskowe decyzję przez kapitana naszej kadry. Inaczej jest przy grze z Anglikiem.

