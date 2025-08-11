Tymoteusz Puchacz ciągle liczy na zmianę klubowych barw. Do gry o transfer reprezentanta Polski włączył się siedmiokrotny mistrz Niemiec, o czym informuje Patrick Berger.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz zagra w legendarnym klubie?

Gdzie w tym sezonie będzie występował Tymoteusz Puchacz? Wychowanek Lecha Poznań aż do 30 czerwca 2028 roku jest związany kontraktem z ekipą Holstein Kiel, jednak Die Störche nie wiążą z nim przyszłości. 26-latek nie znalazł się w planach trenera Marcela Rappa i musi szukać nowego pracodawcy.

Od stycznia do czerwca Puchacz pozostawał zawodnikiem Plymouth Argyle – w szeregach drużyny z Championship przebywał na zasadzie wypożyczenia. Jedną z opcji jest powrót do Anglii – Patrick Berger przekonuje, że wahadłowy wzbudza zainteresowanie zespołów z drugiego szczebla, ale nie ujawnia nazw klubów. Inaczej jest w przypadku wieści łączących Polaka z grą w Niemczech. Oprócz swojego byłego pracodawcy, 15-krotny reprezentant Biało-Czerwonych ma szansę na angaż w Schalke 04 Gelsenkirchen.

Neben Lautern ist nach Sky Infos auch Schalke konkret an Tymoteusz Puchacz (26/🇵🇱) dran. #S04 müsste aber Donkor zB verkaufen.



Es gab Gespräche. Bei beiden Vereinen ginge es um eine Leihe. An Puchasz sind auch Klubs aus englischer Championship und Polen dran. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) August 11, 2025

Siedmiokrotny mistrz Niemiec po dwóch spotkaniach ma na koncie trzy punkty i zajmuje 9. miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Berger przekonuje, że Die Königsblauen chcą wypożyczyć Puchacza, jednak wcześniej musieliby pozbyć się jednego z defensorów, na przykład Antona Dnkora.