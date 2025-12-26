Potulski wyróżniony w Niemczech! Jest wśród największych niespodzianek Bundesligi

Kacper Potulski znalazł się wśród największych niespodzianek w Bundeslidze. Reprezentant Polski do lat 21 na co dzień gra w Mainz. Ostatnio zdobył bramkę w starciu z Bayernem Monachium.

BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Potulski jedną z niespodzianek w Bundeslidze

Kacper Potulski to wychowanek Legii Warszawa, w której grał do lipca 2023 roku. Później przeniósł się do FSV Mainz, czyli klubu występującego w Bundeslidze. Z początku grał w drużynach juniorskich, ale na początku sezonu 2025/2026 stał się częścią pierwszego zespołu. Co więcej, zadebiutował nie tylko w Lidze Konferencji, ale również w jednej z najlepszych lig w Europie.

Ostatnio 18-latek gra coraz częściej w wyjściowej jedenastce. W meczu z Bayernem Monachium zdobył nawet bramkę, która doprowadziła do remisu. Łącznie udało mu się uzbierać 8 spotkań w seniorskim zespole.

Jego rozwój został zauważony przez niemieckie media. Kicker umieścił Potulskiego wśród największych niespodzianek Bundesligi. „Kilka dni przed 18. urodzinami Kacper Potulski zadebiutował w Lidze Konferencji. W pierwszej połowie sezonu zagrał również w Bundeslidze. Podczas zremisowanego 2:2 meczu w Monachium, polski środkowy obrońca, mając 18 lat i 56 dni, został drugim najmłodszym strzelcem w historii FSV Mainz w Bundeslidze, ustępując Nelsonowi Weiperowi. W meczu z Bayernem Monachium został trzecim najmłodszym strzelcem gola w historii Bundesligi przeciwko Bawarczykom” – pisze Kicker.

Potulski ma ważny kontrakt z Mainz do czerwca 2028 roku. Obecnie jest wyceniany przez Transfermarkt na 2,5 mln euro.