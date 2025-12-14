Kacper Potulski strzelił gola w 1. Bundeslidze! Trafił przeciwko Bayernowi Monachium [WIDEO]

Kacper Potulski z FC Mainz zdobył premierową bramkę w 1. Bundeslidze. Polski obrońca trafił do siatki w meczu z Bayernem Monachium.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Bramka Kacpra Potulskiego w meczu z Bayernem Monachium

Kacper Potulski wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie FSV Mainz i obecnie gra w ostatniej drużynie 1. Bundesligi. W niedzielnym meczu 14. kolejki środkowy obrońca wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Bayernem Monachium na Allianz Arenie.

18-letni Polak został bohaterem klubu z Moguncji w doliczonym czasie pierwszej połowy. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 29. minucie po golu Lenarta Karla, ale Potulski odpowiedział w doliczonym czasie gry.

Po rzucie wolnym młody Polak wyskoczył najwyżej jak tylko mógł i strzałem głową zaskoczył bezradnego Manuela Neuera. Był to jego pierwszy gol w historii Bundesligi, a strzelony w zaledwie drugim występie w najwyższej niemieckiej lidze. Wcześniej Potulski rozegrał cztery mecze w Lidze Konferencji. W niemieckiej elicie Potulski zadebiutował pod koniec listopada w meczu z Freiburgiem.

🇵🇱🔥 𝐊𝐀𝐂𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐓𝐔𝐋𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍𝐎𝐖𝐈



Mainz nie pęka w Monachium, a gol Polaka daje w tej chwili remis ostatniej drużynie tabeli Bundesligi 😱⚽



🇩🇪 #BundesTAK pic.twitter.com/LDIuBcbUa1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2025

Przypomnijmy, że przed tygodniem drużynę objął Urs Fischer, którego celem jest utrzymanie w Bundeslidze. Postawa młodego obrońcy pokazuje, że może on być jednym z kluczowych zawodników w nowym projekcie szwajcarskiego trenera.