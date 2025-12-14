Kacper Potulski strzelił gola w 1. Bundeslidze! Trafił przeciwko Bayernowi Monachium [WIDEO]

Bramka Kacpra Potulskiego w meczu z Bayernem Monachium
Kacper Potulski wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie FSV Mainz i obecnie gra w ostatniej drużynie 1. Bundesligi. W niedzielnym meczu 14. kolejki środkowy obrońca wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Bayernem Monachium na Allianz Arenie.
18-letni Polak został bohaterem klubu z Moguncji w doliczonym czasie pierwszej połowy. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 29. minucie po golu Lenarta Karla, ale Potulski odpowiedział w doliczonym czasie gry.
Po rzucie wolnym młody Polak wyskoczył najwyżej jak tylko mógł i strzałem głową zaskoczył bezradnego Manuela Neuera. Był to jego pierwszy gol w historii Bundesligi, a strzelony w zaledwie drugim występie w najwyższej niemieckiej lidze. Wcześniej Potulski rozegrał cztery mecze w Lidze Konferencji. W niemieckiej elicie Potulski zadebiutował pod koniec listopada w meczu z Freiburgiem.
Przypomnijmy, że przed tygodniem drużynę objął Urs Fischer, którego celem jest utrzymanie w Bundeslidze. Postawa młodego obrońcy pokazuje, że może on być jednym z kluczowych zawodników w nowym projekcie szwajcarskiego trenera.