Potulski na ustach trenera Mainz. „Gra, jak 35-letni weteran”

09:12, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Ligainsider.de

Kacper Potulski zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w barwach FSV Mainz. Tym razem Polaka pochwalił trener Urs Fischer cytowany przez serwis "Ligainsider.de".

Kacper Potulski
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Potulski chwalony w Niemczech, ależ słowa

Kacper Potulski w ostatnim czasie regularnie przebija się do świadomości zwykłych kibiców w Polsce. Polak bowiem w tym sezonie coraz częściej występuje w barwach FSV Mainz i co więcej, zbiera tam bardzo dobre recenzje. Poza tym otrzymuje swoje szanse w reprezentacji Jerzego Brzęczka do lat 21.

Coraz lepsze recenzje, które zbiera Potulski powodują, że z czasem można mieć nadzieję, że także pierwsza reprezentacja Polski zyska klasowego stopera. Tym bardziej, że występującego na poziomie Bundesligi, a więc topowej ligi w Europie. Kilka bardzo dobrych słów pod adresem Potulskiego skierował teraz trener Mainz, Urs Fischer.

Chłopak ma 18 lat, dołącza do drużyny i gra jak 35-letni weteran. Wciąż musi od czasu do czasu „spłacać swoje długi”, ale te błędy są po prostu częścią procesu uczenia się. Musi się z nich uczyć; to się zdarza każdemu młodemu zawodnikowi. „Naprawdę muszę powiedzieć: podoba mi się ten chłopak – powiedział trener – powiedział trener FSV Mainz Urs Fischer na konferencji prasowej, cytowany przez serwis „Ligainsider.de”.

Kacper Potulski w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 2,5 miliona euro.

