Polski trener robi furorę w Bundeslidze! Wyrównał rekord Heynckesa

Eugen Polanski świetnie rozpoczął pracę w roli trenera Borussii Moenchengladbach. Jak donosi profil OptaFranz polski szkoleniowiec wyrównał klubowy rekord Juppa Heynckesa z 1985 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Monchengladbach

Polanski wyrównał klubowy rekord Heynckesa z 1985 roku

Eugen Polanski w połowie września został mianowany tymczasowym trenerem Borussii Moenchengladbach. Były reprezentant Polski przejmował zespół, gdy ten zajmował 16. miejsce w Bundeslidze. Aktualnie po 13. kolejkach plasują się na 9. miejscu z dorobkiem 16 punktów. W piątek (5 grudnia) odnieśli kolejne zwycięstwo, wygrywając z Mainz (1:0).

Jednocześnie było to trzecie wyjazdowe zwycięstwo z rzędu w lidze. Co za tym idzie Polanski i spółka wyrównali rekord trzech wyjazdowych zwycięstw z rzędu z czystym kontem. Ostatni trener Źrebaków, który tego dokonał to legendarny Jupp Heynckes w 1985 roku.

Polanski po serii dobrych wyników otrzymał stały kontrakt, podpisując z Borussią umowę do czerwca 2028 roku. Jego dotychczasowy bilans to 12 spotkań, 5 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki. Średnio zdobywa 1,75 punktu na mecz.

Ostatnie trzy wyjazdowe mecze Borussii Moenchengladbach w Bundeslidze:

Mainz 0:1 Borussia M’Gladbach

Heidenheim 0:3 Borussia M’Gladbach

St. Pauli 0:4 Borussia M’Gladbach

Co ciekawe kariera 39-latka mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zamiast pracy w Bundeslidze mógł zostać asystentem w sztabie reprezentacji Polski. Kluczowy okazał się jednak wybór selekcjonera, ponieważ Polanski miał być w sztabie Jerzego Brzęczka.

Do końca roku Polanski i spółka rozegrają jeszcze dwa mecze. Za tydzień (12 grudnia) zmierzą się u siebie z VfL Wolfsburg. Z kolei (19 grudnia) powalczą na wyjeździe z Borussią Dortmund o przedłużenie aktualnej serii.