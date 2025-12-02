Polanski mógł pracować w kadrze! Teraz ratuje drużynę w Bundeslidze

Eugen Polanski mógł pracować w sztabie reprezentacji Polski. Były piłkarz był po słowie z Jerzym Brzęczkiem, ale finalnie selekcjonerem został Jan Urban - ujawnił w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Eugen Polanski mógł pracować w sztabie reprezentacji Polski

Eugen Polanski przez ostatnie lata odpowiadał za pracę z młodzieżówkami i rezerwami Borussii Monchengladbach. W połowie września otrzymał jednak zadanie wyciągnięcia drużyny z kryzysu po zwolnieniu innego szkoleniowca. Początkowo były reprezentant Polski miał pełnić funkcję trenera tylko tymczasowo. Świetne wyniki sprawiły jednak, że otrzymał kontrakt na stałe do 2028 roku.

W rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że zanim został etatowym trenerem Borussii, mógł pracować w reprezentacji Polski. Polanski rozmawiał z Jerzym Brzęczkiem ws. przejęcia roli asystenta. Ostatecznie do współpracy obu panów nie doszło, ponieważ PZPN zdecydował się postawić na Jana Urbana. Tak czy inaczej, 39-latek ma powody do dumy, gdyż jest jedynym polskim trenerem w TOP5 lig w Europie.

– Rozmowy z trenerem Brzęczkiem stały na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Byłem gotowy podjąć to wyzwanie, pracować w jego sztabie w roli asystenta. Bardzo ucieszyłem się z takiej propozycji, czułem się wyróżniony. PZPN wybrał jednak Jana Urbana i temat upadł – zdradził Eugen Polanski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Ważne, że poprawiły się wyniki pierwszej reprezentacji, a trener Brzęczek dobrze radzi sobie z młodzieżówką. Każdy z nas dobrze skończył. Jestem dumny z bycia Polakiem, fajnie, że mogę reprezentować Polskę w Bundeslidze – dodał

Polanski prowadził Borussię w 10 meczach, a jego bilans to 4 zwycięstwa, 3 remisy i 3 porażki. Aktualnie zajmują 12. miejsce w Bundeslidze.