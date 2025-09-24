Polanski ustąpi na rzecz legendy? Były piłkarz Realu chce pracować w Borussii

Eugen Polanski niedawno został tymczasowym trenerem Borussii Monchengladbach. Jak twierdzi Bild chęć pracy w klubie wyraził Raul Gonzalez. Hiszpan to legenda Realu Madryt.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Raul Gonzalez chce pracować w Borussii Monchengladbach

Eugen Polanski w połowie września otrzymał wielką szansę, ponieważ został tymczasowym trenerem Borussii Monchengladbach. Warto przypomnieć, że z racji kiepskich wyników pracę stracił Eduardo Seoane. Były reprezentant Polski w miniony weekend zadebiutował na ławce trenerskiej, prowadząc Źrebaków w ligowym starciu z Bayerem Leverkusen. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1).

Po zakończonym meczu Polanski był chwalony przed kamerami przez wielu zawodników Borussii. Niemniej jednak wciąż nie wiadomo, czy zachowa posadę na dłużej. Borussia Monchengladbach cały czas prowadzi proces poszukiwań nowego szkoleniowca.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i szybko nie zostanie podjęta. Niemieckie źródła sugerują, że istnieje duża szansa, że Polanski pozostanie na stanowisku. Zarząd klubu rozważa taki scenariusz jeśli wyniki pod wodzą 39-latka ulegną poprawie.

Do klubu spływają jednak oferty innych trenerów. Z informacji, które przekazał Bild, wynika, że pracą w Borussii jest zainteresowany Raul Gonzalez, czyli legenda Realu Madryt. Hiszpan ma doświadczenie związane z niemieckim futbolem, ponieważ w latach 2010-2012 był piłkarzem Schalke. Jako trener pracował tylko w drużynach młodzieżowych, prowadząc różne kategorie wiekowe Realu Madryt.

Latem bieżącego roku postanowił ustąpić ze stanowiska szkoleniowca Kastylii. Jego celem jest praca w seniorskim zespole, a najlepiej w jednej z pięciu topowych lig w Europie. Na swoim koncie ma triumf w młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020.