Real Madryt ruszył po gwiazdę Bayernu! Cena z kosmosu

Real Madryt jest w trakcie planowania przyszłego letniego okna transferowego. Jak podaje Alan Nixon na liście życzeń znalazł się Michael Olise. Bayern Monachium może zażądać ponad 100 mln euro.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Michael Olise na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt dopiero co zakończył transferową ofensywę, a już zastanawia się nad następnymi ruchami. Latem 2026 roku na Santiago Bernabeu ponownie możemy być świadkami głośnych transferów. Wszystko za sprawą Viniciusa Juniora, którego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Brazylijczyk wciąż nie dogadał się z Królewskimi w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu.

Ostatnio z Hiszpanii dotarły ciekawe wieści, sugerujące, że Vinicius może opuścić Real Madryt latem 2027 roku. Los Blancos obawiają się, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, więc uwzględniają to w planach transferowych.

Wicemistrz Hiszpanii tworząc listę życzeń w kontekście przyszłego okna transferowego, uwzględnił na niej m.in. Williama Salibę i Ibrahimę Konate. Należy również pamiętać, że w 2026 roku do Madrytu ma wrócić Nico Paz, który aktualnie błyszczy w Como.

Z informacji, które przekazał Alan Nixon, wynika również, że w kręgu zainteresowań znalazł się Michael Olise. Francuski skrzydłowy zrobił duże wrażenie na włodarzach klubu, przez co jest rozpatrywany w kontekście zastąpienia Viniciusa. Doniesienia o zainteresowaniu Realu Madryt piłkarzem Bayernu Monachium potwierdza także niemiecki portal Abendzeitung-Muenchen.de.

Olise przeniósł się do Monachium latem ubiegłego roku za nieco ponad 50 mln euro z Crystal Palace. Otoczenie piłkarza twierdzi, że 23-latek nie zamierza wracać do Premier League, a jego kolejnym przystankiem ma być liga hiszpańska. Die Roten nie ułatwią mu jednak potencjalnego odejścia. Media donoszą, że ewentualna kwota transferu przekroczy grubo ponad 100 milionów euro.

W poprzedniej kampanii Olise rozegrał 55 spotkań, w których zdobył 20 goli i zanotował 23 asysty.