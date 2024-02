Niesamowity wynik Bayeru. To rekord Bundesligi

FOT. IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Jonathan Tah

Bayer ustanowił nowy rekord kraju

Klub jest niepokonany od 33 meczów

Drużyna mknie po mistrzostwo kraju

Po piątkowym meczu z Mainz piłkarze Bayeru mieli powody do radości. Ekipa z Leverkusen umocniła się na czele tabeli 1. Bundesligi. Obecnie – mając mecz przewagi – Aptekarze wyprzedzają już Bayern Monachium jedenastoma punktami.

To jednak nie jedyny powód do radości. Drużyna dowodzona przez Xaviego Alosno zapisała się w historii. Powodem jest ustanowienie nowego rekordu Niemiec i samej Bundesligi. Chodzi o liczbę meczów bez doznania porażki. W piątek liczba ta wzrosła do 33.

Aptekarze są niepokonani od 27 maja 2023 roku. Wówczas, na finiszu poprzedniego sezonu Bundesligi, ulegli VfL Bochum. Możliwe, że drużyna będzie śrubowała rekord meczów bez porażek. Za tydzień zagra na wyjeździe z FC Koeln.