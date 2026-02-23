Real Madyrt interesuje się Edmondem Tapsobą. Jak się okazuje, Królewscy będą mieli poważnego konkurenta. Tottenham Hotspur również obserwuje gwiazdę Bayeru Leverkusen - przekazuje "Africa Foot".

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Edmond Tapsoba wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Real Madryt w letnim okienku dokonał wielu interesujących wzmocnień. Królewscy jednak wciąż mają olbrzymie problemy w defensywie. Wcześniej Xabi Alonso, a dziś Alvaro Arbeloa nie mogą w zasadzie skorzystać z najlepszego bloku obronnego. Głównym problemem są kontuzje w ich szeregach. Los Blancos chcą po sezonie wzmocnić tyły. Na celowniku Hiszpanów znalazł się Edmond Tapsoba.

Jak się okazuje, Real Madryt będzie miał poważnego konkurenta w walce o zawodnika Bayeru Leverkusen. Reprezentant Burkina Faso jest bowiem łączony też z przeprowadzką do Premier League. Serwis „Africa Foot” przekazuje, że defensor Aptekarzy znalazł się również w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Angielski zespół widzi w Edmondzie Tapsobie plan na przyszłość. Zawodnik Bayeru Leverkusen miałby zastąpić Cristiana Romero, którego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Defensor udowodnił przez ostatnie sezony, że jest czołowym piłkarzem na swojej pozycji w Bundeslidze. Czas pokaże, który zespół finalnie wzmocni 27-latek.

Edmond Tapsoba w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Obrońca z Burkina Faso zdołał czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.