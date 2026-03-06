Lewandowski skomentował pogoń Kane’a. Ocenił rekord w Bundeslidze

08:23, 6. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sports News

Robert Lewandowski w sezonie 2020/2021 zdobył 41 goli w Bundeslidze. Do rekordu powoli zbliża się Harry Kane. W rozmowie ze Sky Sports News napastnik FC Barcelony zdradził, co myśli o pogoni Anglika.

Robert Lewandowski i Harry Kane
Obserwuj nas w
Aflo Ltd. / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Harry Kane

Kane sprawia, że Lewandowski bardziej docenia rekord goli w Bundeslidze

Robert Lewandowski dokonał niemożliwego, ustanawiając nowy rekord Bundesligi pod względem największej liczby goli w pojedynczym sezonie. W kampanii 2020/2021 przebił wynik legendarnego Gerda Mullera, strzelając aż 41 bramek w lidze. Ze swojego rekordu może nie cieszyć się zbyt długo, ponieważ wspaniały rok notuje Harry Kane. Anglik jest blisko powtórzenia sukcesu reprezentanta Polski.

Kane ma na swoim koncie 30 bramek w 24 meczach w Bundeslidze. Do końca sezonu pozostało dziesięć spotkań. Warto dodać, że najbliższe starcie Bayernu Monachium zostanie rozegrane bez angielskiego napastnika. 32-latek boryka się z kontuzją. Niemniej jednak wciąż ma duże szanse, aby pobić rekord. Lewandowski w rozmowie ze Sky Sports News podsumował pogoń Kane’a.

Harry Kane zawsze strzela mnóstwo goli, gra naprawdę bardzo dobrze i wykonuje świetną robotę. Zdałem sobie sprawę, że zrobiłem to w 29 meczach… gdybym zagrał 34 spotkania, mogę sobie tylko wyobrazić, że mógłby strzelić więcej goli. Dzięki niemu mogę być teraz jeszcze bardziej dumny ze swojego rekordu – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie ze Sky Sports News.

Kane, aby wyrównać rekord Lewandowskiego, potrzebuje jeszcze 11 bramek. Z kolei, jeśli strzeli 12 goli do końca rozgrywek, zostanie samodzielnym rekordzistą. Terminarz i rywale sprzyjają Anglikowi. Bayern w końcówce kampanii zmierzy się m.in. z Heidenheim, St. Pauli, Mainz czy Freiburgiem. Przypomnijmy, że Lewandowski pobił rekord w ostatnim meczu sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź