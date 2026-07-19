Borussia Dortmund rusza po pomocnika. Oferta już złożona

Borussia Dortmund umieściła greckiego pomocnika na swojej liście życzeń. Jak podaje "TEAMtalk", Konstantinos Karetsas z KRC Genk może wkrótce przenieść się do BVB.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Konstantinos Karetsas łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund jest coraz bliżej pozyskania jednego z najbardziej utalentowanych pomocników. Jak informuje „TEAMtalk”, klub z Signal Iduna Park chce ściągnąć Konstantinosa Karetsasa z KRC Genk. Wicemistrzowie Niemiec wyprzedzają w wyścigu między innymi Chelsea.

Niemiecka drużyna wkrótce może stracić Karima Adeyemiego, który jest bardzo blisko transferu do Barcelony. Według najnowszych informacji, BVB prowadzi rozmowy zarówno z przedstawicielami Karetsasa, jak i z jego obecnym klubem. Negocjacje z otoczeniem Greka mają przebiegać bardzo pozytywnie, a sam zawodnik miał być zainteresowany możliwością przenosin do 1. Bundesligi.

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Negocjacje z belgijskim klubem są obecnie największym problemem. Borussia miała złożyć pierwszą ofertę opiewającą na 26 milionów euro, jednak została ona odrzucona. Genk oczekuje za swoją największą młodą gwiazdę około 35 milionów euro.

Mimo różnicy zdań między klubami w Dortmundzie panuje przekonanie, że możliwe będzie znalezienie kompromisu. BVB od lat słynie z inwestowania w młodych zawodników o ogromnym potencjale. Sytuację zawodnika śledzą między innymi AC Milan oraz Atalanta Bergamo, które miały już rozpocząć wstępne rozmowy. Jednak największym rywalem BVB była do tej pory Chelsea.

Karetsas zachwyca przede wszystkim umiejętnościami technicznymi. Jego największym atutem jest drybling i zdolność do kreowania sytuacji dla partnerów. W poprzednim sezonie belgijskiej Pro League zanotował aż 11 asyst. Pomocnik ma już na swoim koncie 10 występów w seniorskiej reprezentacji Grecji.