Klopp poprowadzi Bayern? Neuer jest na tak

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Nuer i Klopp

Klopp rozstanie się po ośmiu latach z Liverpoolem

Nie wiadomo jeszcze gdzie będzie pracować

Niemca łączy się z Barceloną i Bayernem

Neuer zwolennikiem zatrudnienia Kloppa

Choć Jurgen Klopp przyznał, że czuje się zmęczony futbolem i prawdopodobnie zrobi sobie przerwę, szybko zaczęto go łączyć z nowymi klubami. Spekuluje się, że Niemiec mógłby objąć w nowym sezonie Barcelonę. Niektórzy widzą w nim następcę Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium.

Ciepło na temat Kloppa wypowiada się bramkarz mistrzów Niemiec, Manuel Neuer. Przyznał, że nie miałby nic przeciwko, by dawny trener Mainz i Borussii Dortmund pracował w przyszłości na Allianz Arena.

– Myślę, że wszystko zależy od samego Jurgena. Nie sadzę, by Bayern miał coś przeciwko temu, by tu trafił. To doświadczony i uznany szkoleniowiec, który zyskał szacunek wszystkich piłkarzy. Uważam, że zdecydowanie jest kandydatem do pracy w tym klubie w przyszłości – powiedział Neuer.

W ostatnich tygodniach spekulowano, że działacze Bayernu będą chcieli zmienić po sezonie szkoleniowca. Celem numer jeden miałby być Xabi Alonso, który z powodzeniem prowadzi obecnie lidera Bundesligi, Bayer Leverkusen.

Czytaj także: Bayern idzie na wojnę z mediami. Ostra reakcja klubu