Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso musi podjąć decyzję

Najbardziej rozpytywany trener świata? Tym mianem może pochwalić się Xabi Alonso. Hiszpan to cel numer jeden dla Realu Madryt, który szuka następcy Carlo Ancelottiego. Jednak gdyby Królewscy nie zdołali osiągnąć porozumienia ze swoim byłym zawodnikiem, inni europejscy giganci ruszą do ataku. 43-latek do końca kolejnego sezonu jest związany kontraktem z Bayerem Leverkusen, do którego – przynajmniej w teorii – aktualnie należy ostatnie słowo.

– Moje przeczucie to takie 50:50. Nie będziemy czekać do końca sezonu; będziemy musieli podjąć decyzję wcześniej, ponieważ będzie to miało dalsze konsekwencje dla planowania i przygotowania składu. Dlatego zarówno Xabi, jak i my jesteśmy tego świadomi: to decyzja, z którą nie można dłużej odwlekać – musi zostać podjęta stosunkowo szybko – przyznał Fernando Carro w rozmowie z Kerrym Hau.

Dyrektor generalny Bayeru postawił Alonso ultimatum – w najbliższym czasie trener musi określić się w kwestii swojej przyszłości. Jeżeli mistrzowie Niemiec nadal będą pozostawali w stanie zawieszenia, rozpoczną poszukiwania nowego szkoleniowca.