Harry Kane pobił 30-letni rekord w Bundeslidze należący do Toniego Polstera. Anglik w swoim debiutanckim sezonie po raz ósmy strzelił w meczu minimum dwie bramki. Jest to najlepszy wynik w historii ligi niemieckiej - poinformował profil OptaFranz na portalu X.

Imago / Jenni Maul Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane strzelił hat tricka w meczu z Mainz

Napastnik Bayernu po raz ósmy w tym sezonie minimum dwa razy wpisywał się na listę strzelców w lidze

Anglik pobił 30-letni rekord w Bundeslidze

Harry Kane najlepszym debiutantem w Bundeslidze

Harry Kane przed rozpoczęciem sezonu był bohaterem głośnego transferu. Anglik po dziesięciu latach zdecydował się opuścić Tottenham i za kwotę 95 milionów euro dołączył do Bayernu Monachium. Napastnik po zmianie ligi błyszczy na niemieckich boiskach i jest na dobrej drodze do pobicia rekordu Roberta Lewandowskiego.

Zanim jednak zbliży się do wyniku reprezentanta Polski to w meczu z Mainz ustanowił inny rekord w Bundeslidze. Harry Kane przed własną publicznością trzy razy wpisał się na listę strzelców. Zdobycie trzech goli zapewniło mu pobicie 30-letniego rekordu należącego do Toniego Polstera. Wcześniej przed nim tej sztuki dokonali również Uwe Seeler oraz Friedhelm Konietzka. Cała trójka w swoim pierwszym sezonie miała liczbę siedmiu meczów z przynajmniej dwiema bramkami.

Reprezentant Anglii w swoim debiutanckim sezonie w Bayernie Monachium po raz ósmy zdobył minimum dwa gole w meczu ligowym. Co jest rekordem rozgrywek, biorąc pod uwagę pierwszy rok gry w lidze. Łącznie w bieżącej kampanii Kane ma na swoim koncie 25 meczów w Bundeslidze, w których strzelił 30 goli.