Harry Kane szaleje w rozgrywkach Bundesligi i zbliża się do rekordu Roberta Lewandowskiego. Sprawdzamy, ile goli potrzebuje Anglik do pobicia legendarnego wyczynu Polaka.

IMAGO / Mortiz Muller Na zdjęciu: Harry Kane i Robert Lewandowski

Harry Kane zdobył kolejne gole w Bundeslidze

Anglik zbliża się do rekordu Roberta Lewandowskiego

Polak w jednym sezonie strzelił 41 bramek

Harry Kane coraz bliżej rekordu Lewandowskiego

Harry Kane latem 2023 roku zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Anglik nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby odnaleźć się w nowym otoczeniu. Napastnik momentalnie rozpoczął seryjne zdobywanie bramek i z wielką przewagą przewodzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Kolejne trzy trafienia Harry Kane dołożył w meczu z Mainz w 25. kolejce ligi niemieckiej. Tym samym Anglik ponownie zmniejszył stratę do legendarnego osiągnięcia Roberta Lewandowskiego, który w jednym sezonie Bundesligi zdobył 41 goli.

Aktualnie Harry Kane ma na koncie 30 goli, co oznacza, że do pobicia rekordu Lewego potrzebuje 12 bramek w 9 pozostałych meczach. Patrząc na średnią liczbę trafień Anglika, jest to dla niego jak najbardziej realne zadanie.

Najlepsi strzelcy Bundesligi 2023/2024