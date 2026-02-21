Bramka sezonu w Bundeslidze. Cudowna przewrotka napastnika [WIDEO]

Ragnar Ache występujący w barwach FC Koln popisał się cudowną przewrotką w 23. kolejce 1. Bundesligi. Niemiecki napastnik zdobył bramkę w sobotnim meczu przeciwko TSG Hoffenheim.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ragnar Ache

Gol sezonu w Bundeslidze. Ragnar Ache odpalił prawdziwą bombę

FC Koln podejmowało w sobotę TSG Hoffenheim w ramach 23. kolejki 1. Bundesligi. W zespole gospodarzy od pierwszych minut wystąpił Jakub Kamiński, który w obecnym sezonie zdobył już pięć bramek w niemieckich rozgrywkach. Trener Lukas Kwasniok bardzo ceni polskiego skrzydłowego, który jest wypożyczony do końca sezonu z Wolfsburga.

Spotkanie na RheinEnergieStadion rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy. W 15. minucie Said El Mala dośrodkował w pole karne, a Ragnar Ache w niebywały sposób wykończył akcję przewrotką. 27-latek świetnie odnalazł piłkę w powietrzu i zdobył bramkę, która bez wątpienia może pretendować do miana gola sezonu w Bundeslidze.

Dla niemieckiego napastnika było to piąte trafienie w tych rozgrywkach. Ache dołączył do FC Koln latem zeszłego roku z FC Kaiserslautern za 4,5 mln euro. Wcześniej był związany z m.in. z Eintrachtem Frankfurt i Spartą Rotterdam.

𝐂𝐎 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐙𝐀 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐖𝐑𝐎𝐓𝐊𝐀! 🤯🤯🤯



Spójrzcie tylko, jaką bramkę nam tu wyczarował Ragnar Ache, wooow! ✨ Coś pięknego! 🤩 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/LtXn3Zfvvz — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 21, 2026

Piłkarze Kozłów po całkiem udanym początku sezonu później spuścili z tonu i obecnie zajmują 12. miejsce w tabeli. Nadal mają bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, ale kolejna seria potknięć może szybko zmienić ich sytuację. W kolejnych tygodniach zagrają z Augsburgiem, Borussią Dortmund i Hamburgerem SV.