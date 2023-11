PressFocus Na zdjęciu: Jerome Boateng

Jerome Boateng pozostaje bez klubu odkąd opuścił Olympique Lyon

35-latek czeka na powrót do gry

Miałby pomóc drużynie utrzymać się w Bundeslidze

Jerome Boateng pomoże nowej drużynie w walce o utrzymanie?

Po zakonczeniu sezonu 2022/2023 Jerome Boateng opuścił Francję i Olympique Lyon. Do sezonu przygotowywał się razem ze swoją byłą drużyną Bayernem Monachium. Jednak szkoleniowiec “Bawarczyków” Thomas Tuchel nie był przekonany co do przydatności w drużynie byłego reprezentanta Niemiec. Tym samym drzwi powrotu na Allianz Arena dla doświadczonego obrońcy zostały zamknięte.

Po trzech miesiącach od rozpoczęcia sezonu pojawił się klub zainteresowany usługami 35-letniego piłkarza. Według niemieckiej gazety “Bild” zakontraktowaniem 76-krotnego reprezentanta Niemiec jest beniaminek Bundesligi drużyna Heidenheim. Transfer Boatenga miałby pomóc ekipie z Voith-Arena w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na ten moment zajmują 13. miejsce w tabeli ligowej z przewagą 4 punktów nad miejscem w strefie spadkowej.