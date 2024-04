Bayern nie przestaje się kompromitować. Alonso i ekipa mistrzami już za tydzień?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Heidenheim - Bayern

Bayern Monachium poległ w sobotnim starciu z Heidenheim 2-3

Bayer Leverkusen powiększył przewagę punktową nad Bawarczykami

Mistrz Niemiec może zostać wyłoniony już w następnej kolejce Bundesligi

Bayern znów pomógł Bayerowi

Bayern Monachium wypisał się z gry o mistrzostwo Niemiec, co po porażce z Borussią Dortmund przyznał sam Thomas Tuchel. Choć Bawarczycy mają jeszcze matematyczne szanse na triumf w Bundeslidze, musiałby stać się kataklizm, aby po trofeum nie sięgnął Bayer Leverkusen.

W sobotę Bayern mierzył się na wyjeździe z Heidenheim. Pierwsza połowa przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Goście do przerwy prowadzili dwiema bramkami po trafieniach Harry’ego Kane’a oraz Serge’a Gnabry’ego. Prawdziwy dramat rozegrał się po zmianie stron. W ciągu minuty Heidenheim odrobiło dwubramkową stratę, doprowadzając do wyrównania. Kompletnie zszokowany Bayern nie był w stanie zareagować, więc to gospodarze zaatakowali po raz trzeci, obejmując prowadzenie w 79. minucie. Zdołali je utrzymać do ostatniego gwizdka, zgarniając bardzo cenne trzy punkty.

Porażka Bayernu przy jednoczesnym zwycięstwie Bayeru sprawiła, że różnica między tymi zespołami w tabeli wzrosła do 16 punktów. Aptekarze już w przyszłym tygodniu mogą zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec, na pięć kolejek przed końcem sezonu.

