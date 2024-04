Obecnie wypożyczony do Heidenheim Eren Dinkci w najbliższym letnim okienku za 5 milionów euro przejdzie z Werderu Brema do Freiburga. Transfer został już oficjalnie potwierdzony.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eren Dinkci

Eren Dinkci przed sezonem został wypożyczony z Werderu Brema do Heidenheim

Prawoskrzydłowy w zespole beniaminka prezentuje się bardzo dobrze

To zwróciło uwagę Freiburga, który latem pozyska 22-latka

Eren Dinkci zamieni Werder na Freiburg

Freiburg za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się pierwszym transferem na sezon 2024/2025. Szeregi zespołu z Fryburga Bryzgowijskiego w najbliższym letnim okienku transferowym wzmocni bowiem Eren Dinkci.

Kwota tej transakcji wyniesie 5 milionów euro. 22-latek w aktualnej kampanii występuje w barwach Heidenheim, do którego został wypożyczony z Werderu Brema. To właśnie do Zielono-Białych należy jego karta zawodnicza.

Eren Dinkci w 27 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 9 goli i zaliczył 5 asyst. Niemiecki piłkarz tureckiego pochodzenia stanowi o sile drużyny beniaminka Bundesligi, co jak widać nie uszło uwadze włodarzy Freiburga.

Eren Dinkci wechselt im Sommer zum Sport-Club! ✍️



Mehr dazu auf https://t.co/mlaWmE7ekV 📲 pic.twitter.com/Obkho9Ct9Z — SC Freiburg (@scfreiburg) April 4, 2024