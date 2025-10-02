Jakub Kamiński wyróżniony. Został wybrany piłkarzem miesiąca

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

FC Koeln doceniło Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Wolfsburga do FC Koeln. O ile jego pobyt w drużynie Wilków nie był do końca udany i lewy napastnik miał problemy z regularną grą, o tyle w barwach zespołu Kozłów odnalazł się znakomicie. 23-letni skrzydłowy szybko stał się bowiem jednym z najlepszych zawodników ekipy prowadzonej przez Lukasa Kwasnioka. Reprezentant Polski, którego głównymi atutami są przebojowość, szybkość oraz skuteczność, jest ulubieńcem kibiców z Kolonii.

Kamiński został nagrodzony za doskonałe występy – wybrano go najlepszym piłkarzem września w FC Koeln. Atakujący nie miał sobie równych w głosowaniu i z rąk działaczy odebrał pamiątkową statuetkę. Urodzony w Rudzie Śląskiej zawodnik w obecnym sezonie rozegrał 6 spotkań, w których zdobył 3 bramki, mając ogromny wpływ na ofensywę zespołu Die Geissboecke. Dzięki jego trafieniom oraz świetnej dyspozycji drużyna z Kolonii zajmuje aktualnie 7. miejsce w tabeli Bundesligi, co jest uznawane za solidny początek kampanii.

🥁 Jakub Kamiński ist FC-Spieler des Monats 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 🏆 Herzlichen Glückwunsch, Jakub!

Jakub Kamiński swoje pierwsze piłkarskie kroki w karierze stawiał w Szombierkach Bytom, skąd trafił do akademii Lecha Poznań. To właśnie w ekipie Kolejorza wypłynął na szerokie wody, stając się jednym z czołowych skrzydłowych Ekstraklasy. Bardzo dobra postawa mierzącego 179 centymetrów atakującego zaprowadziła go do Bundesligi, gdzie w 2022 roku zasilił tamtejszy VfL Wolfsburg. Obecnie jest wypożyczony do FC Koeln, które posiada opcję wykupu 24-krotnego reprezentanta Polski. Wszystko wskazuje na to, że jeśli Kamiński utrzyma wysoką formę przez dłuższy okres, włodarze klubu z Kolonii aktywują tę klauzulę.