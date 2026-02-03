Eintracht Frankfurt ma nowego trenera. Od razu zszokował na konferencji

23:13, 3. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tomasz Urban [X]

Albert Riera został nowym trenerem Eintrachtu Frankfurt. Na konferencji prasowej Hiszpan zaskoczył zebranych dziennikarzy. Otwarcie powiedział, że drużyna będzie miała aż sześciu kapitanów.

Albert Riera
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Albert Riera

Riera wprowadza nowe zasady. Eintracht z sześcioma kapitanami

Eintracht Frankfurt zajmuje obecnie 8. miejsce w Bundeslidze, co zostało uznane za niewystarczające. W efekcie włodarze postanowili zmienić trenera. Pracę stracił Dino Toppmoeller, a jego miejsce zajął były piłkarz Liverpoolu – Albert Riera.

Hiszpański taktyk w przeszłości pracował m.in. w NK Celje, Bordeaux i NK Olimpija. Na swoim koncie ma mistrzostwo Słowenii, a także dwa krajowe puchary. Podjęcie pracy w Eintrachcie to jak dotąd największe wyzwanie w jego trenerskiej karierze.

Na pierwszej konferencji prasowej Riera od razu zaskoczył dziennikarz, a także kibiców słuchających wypowiedzi nowego szkoleniowca. 43-latek zapowiedział, że drużyna nie będzie miała jednego kapitana, ale aż sześciu. Czterech zostało już wybranych, a po jednym dobierze zespół oraz on sam.

Nie będzie jednego kapitana. Będzie sześciu kapitanów. Czterech mamy już określonych, jednego dobierze drużyna, a na końcu jednego ja. I będą się wymieniać – powiedział Albert Riera, cytowany przez Tomasza Urbana.

Riera w roli trenera Orłów zadebiutuje w weekend przeciwko Unionowi Berlin. Będzie to szansa, aby Eintracht przerwał serię czterech porażek z rzędu oraz ośmiu meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali 13 grudnia ubiegłego roku z Augsburgiem (1:0). Jesienią rywalizowali również w Lidze Mistrzów, ale odpadli, zajmując 33. miejsce w fazie ligowej.

