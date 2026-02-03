Eintracht Frankfurt ma nowego trenera. Od razu zszokował na konferencji

Albert Riera został nowym trenerem Eintrachtu Frankfurt. Na konferencji prasowej Hiszpan zaskoczył zebranych dziennikarzy. Otwarcie powiedział, że drużyna będzie miała aż sześciu kapitanów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Albert Riera

Riera wprowadza nowe zasady. Eintracht z sześcioma kapitanami

Eintracht Frankfurt zajmuje obecnie 8. miejsce w Bundeslidze, co zostało uznane za niewystarczające. W efekcie włodarze postanowili zmienić trenera. Pracę stracił Dino Toppmoeller, a jego miejsce zajął były piłkarz Liverpoolu – Albert Riera.

Hiszpański taktyk w przeszłości pracował m.in. w NK Celje, Bordeaux i NK Olimpija. Na swoim koncie ma mistrzostwo Słowenii, a także dwa krajowe puchary. Podjęcie pracy w Eintrachcie to jak dotąd największe wyzwanie w jego trenerskiej karierze.

Na pierwszej konferencji prasowej Riera od razu zaskoczył dziennikarz, a także kibiców słuchających wypowiedzi nowego szkoleniowca. 43-latek zapowiedział, że drużyna nie będzie miała jednego kapitana, ale aż sześciu. Czterech zostało już wybranych, a po jednym dobierze zespół oraz on sam.

– Nie będzie jednego kapitana. Będzie sześciu kapitanów. Czterech mamy już określonych, jednego dobierze drużyna, a na końcu jednego ja. I będą się wymieniać – powiedział Albert Riera, cytowany przez Tomasza Urbana.

Riera w roli trenera Orłów zadebiutuje w weekend przeciwko Unionowi Berlin. Będzie to szansa, aby Eintracht przerwał serię czterech porażek z rzędu oraz ośmiu meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali 13 grudnia ubiegłego roku z Augsburgiem (1:0). Jesienią rywalizowali również w Lidze Mistrzów, ale odpadli, zajmując 33. miejsce w fazie ligowej.