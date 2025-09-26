EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Bundeslidze

Bundesliga w EA Sports FC 26 może przyciągnąć wielu graczy, ponieważ w lidze niemieckiej znaleźli się ciekawi zawodnicy warci uwagi. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy w grze.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA FC 26

EA Sports FC 26 w piątek (26 września) będzie miało oficjalną premierę. Wiemy już, jakie oceny mają poszczególni zawodnicy w topowych ligach w Europie. Wcześniej przedstawialiśmy m.in. TOP10 najlepszych piłkarzy w Premier League, Serie A, La Liga i Ligue 1. Teraz przyszedł czas na Bundesligę, którą zdominował nikt inny jak Bayern Monachium. Z dziesięciu najlepszych graczy aż sześciu gra dla Die Roten.

Żaden zawodnik Bundesligi nie otrzymał oceny 90 bądź wyższej. Zestawienie otwiera Joshua Kimmich (89) i Harry Kane (89). W przypadku niemieckiego pomocnika to upgrade o 3 oceny zaś Anglik otrzymał o jedną ocenę niżej w porównaniu z wersją EA FC 25.

Bayern w rankingu TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA Sports FC 26 ma jeszcze czterech przedstawicieli. Są nimi: Jamal Musiala (88), Jonathan Tah (87), Michael Olise (86) i Luis Diaz (85). Oprócz piłkarzy z Bawarii znaleźli się także gracze dwóch innych klubów. 4. miejsce zajął Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (87), a jego koledzy z zespołu, czyli Gregor Kobel i Nico Schlotterbeck otrzymali ocenę kolejno (86) i (85). Wśród najlepszych graczy w lidze jest także bramkarz RB Lipsk – Peter Gulacsi (85).