EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Bundeslidze

TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA FC 26
EA Sports FC 26 w piątek (26 września) będzie miało oficjalną premierę. Wiemy już, jakie oceny mają poszczególni zawodnicy w topowych ligach w Europie. Wcześniej przedstawialiśmy m.in. TOP10 najlepszych piłkarzy w Premier League, Serie A, La Liga i Ligue 1. Teraz przyszedł czas na Bundesligę, którą zdominował nikt inny jak Bayern Monachium. Z dziesięciu najlepszych graczy aż sześciu gra dla Die Roten.
Żaden zawodnik Bundesligi nie otrzymał oceny 90 bądź wyższej. Zestawienie otwiera Joshua Kimmich (89) i Harry Kane (89). W przypadku niemieckiego pomocnika to upgrade o 3 oceny zaś Anglik otrzymał o jedną ocenę niżej w porównaniu z wersją EA FC 25.
Bayern w rankingu TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA Sports FC 26 ma jeszcze czterech przedstawicieli. Są nimi: Jamal Musiala (88), Jonathan Tah (87), Michael Olise (86) i Luis Diaz (85). Oprócz piłkarzy z Bawarii znaleźli się także gracze dwóch innych klubów. 4. miejsce zajął Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (87), a jego koledzy z zespołu, czyli Gregor Kobel i Nico Schlotterbeck otrzymali ocenę kolejno (86) i (85). Wśród najlepszych graczy w lidze jest także bramkarz RB Lipsk – Peter Gulacsi (85).
|Zawodnik
|Narodowość
|Klub
|Pozycja
|Ocena ogólna
|Joshua Kimmich
|Niemcy
|Bayern Monachium
|ŚPD
|89
|Harry Kane
|Anglia
|Bayern Monachium
|N
|89
|Jamal Musiala
|Niemcy
|Bayern Monachium
|ŚPO
|88
|Serhou Guirassy
|Gwinea
|Borussia Dortmund
|N
|87
|Jonathan Tah
|Niemcy
|Bayern Monachium
|ŚO
|87
|Michael Olise
|Francja
|Bayern Monachium
|PP
|86
|Gregor Kobel
|Szwajcaria
|Borussia Dortmund
|BR
|86
|Peter Gulacsi
|Węgry
|RB Lipsk
|BR
|85
|Luis Diaz
|Kolumbia
|Bayern Monachium
|LP
|85
|Nico Schlotterbeck
|Niemcy
|Borussia Dortmund
|ŚO
|85