EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Bundeslidze

09:22, 26. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Bundesliga w EA Sports FC 26 może przyciągnąć wielu graczy, ponieważ w lidze niemieckiej znaleźli się ciekawi zawodnicy warci uwagi. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy w grze.

Joshua Kimmich
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA FC 26

EA Sports FC 26 w piątek (26 września) będzie miało oficjalną premierę. Wiemy już, jakie oceny mają poszczególni zawodnicy w topowych ligach w Europie. Wcześniej przedstawialiśmy m.in. TOP10 najlepszych piłkarzy w Premier League, Serie A, La Liga i Ligue 1. Teraz przyszedł czas na Bundesligę, którą zdominował nikt inny jak Bayern Monachium. Z dziesięciu najlepszych graczy aż sześciu gra dla Die Roten.

Żaden zawodnik Bundesligi nie otrzymał oceny 90 bądź wyższej. Zestawienie otwiera Joshua Kimmich (89) i Harry Kane (89). W przypadku niemieckiego pomocnika to upgrade o 3 oceny zaś Anglik otrzymał o jedną ocenę niżej w porównaniu z wersją EA FC 25.

Bayern w rankingu TOP10 najlepszych piłkarzy Bundesligi w EA Sports FC 26 ma jeszcze czterech przedstawicieli. Są nimi: Jamal Musiala (88), Jonathan Tah (87), Michael Olise (86) i Luis Diaz (85). Oprócz piłkarzy z Bawarii znaleźli się także gracze dwóch innych klubów. 4. miejsce zajął Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (87), a jego koledzy z zespołu, czyli Gregor Kobel i Nico Schlotterbeck otrzymali ocenę kolejno (86) i (85). Wśród najlepszych graczy w lidze jest także bramkarz RB Lipsk – Peter Gulacsi (85).

ZawodnikNarodowośćKlubPozycjaOcena ogólna
Joshua KimmichNiemcyBayern MonachiumŚPD89
Harry KaneAngliaBayern MonachiumN89
Jamal MusialaNiemcyBayern MonachiumŚPO88
Serhou GuirassyGwineaBorussia DortmundN87
Jonathan TahNiemcyBayern MonachiumŚO87
Michael OliseFrancjaBayern MonachiumPP86
Gregor KobelSzwajcariaBorussia DortmundBR86
Peter GulacsiWęgryRB LipskBR85
Luis DiazKolumbiaBayern MonachiumLP85
Nico SchlotterbeckNiemcyBorussia DortmundŚO85

