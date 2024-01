IMAGO / MIS Na zdjęciu: Christoph Freund

Kieran Trippier nie zostanie nowym piłkarzem Bayernu Monachium

W ostatnim czasie mocno spekulowano na ten temat

Teraz informacje te przekazał oficjalnie dyrektor Christoph Freund

Koniec

Bayern Monachium ma w tym sezonie swoje większe, bądź mniejsze problemy. Ekipa, która przez lata przyzwyczaiła do wysokiej i stabilnej formy, miewa kłopoty z regularnym punktowaniem w Bundeslidze. Wystarczy przypomnieć ostatnią stratę punktów z Werderem Brema na własnym obiekcie. Stąd też “Die Roten” chcieli wzmocnić swój zespół w zimowym okienku.

Na celowniku Bayernu znalazł się Kieran Trippier z Newcastle. Jednak stronom nie udało się dojść do porozumienia i monachijczycy postanowili wycofać się z tej transakcji. Mówi o tym teraz dyrektor Christoph Freund.

– My robimy tylko to, do czego jesteśmy absolutnie przekonani. Powtarzamy to za każdym razem. Wszystko musi być dobre zarówno dla nas, dla piłkarza, jak i dla klubu, z którego odchodzi. Tak nie było w sprawie Kierana Trippiera. Tak więc to koniec – powiedział cytowany przez “Sky Sports DE”.

Czytaj więcej: Koniec z wypożyczeniami. Chelsea ustaliła cenę za Lukaku