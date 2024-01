Koniec z wypożyczeniami. Chelsea ustaliła cenę za Lukaku

IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Kontrakt Romelu Lukaku z Chelsea obowiązuje do 2026 roku

Obecny sezon Belg spędza na wypożyczeniu w AS Romie

The Blues chcą najbliższego lata sprzedać napastnika. Ustalili już kwotę, jakiej za niego oczekują

Lukaku nie ma szans na powrót do Chelsea. Kwota ustalona

Z pewnością nie tak w Chelsea wyobrażano sobie powrót Romelu Lukaku, gdy latem 2021 roku odkupywano go z Interu Mediolan. Napastnik był wówczas ulubieńcem fanów Nerazzurrich, ale klub nie mógł odrzucić oferty opiewającej na 113 milionów euro. Okazało się jednak, że 30-latkowi nie jest pisany sukces w barwach The Blues. Ponownie nie odnalazł się na Stamford Bridge, dlatego też po zaledwie roku Inter go wypożyczył. Po minionym sezonie (2022/2023), w oparach skandalu, Lukaku musiał opuszczać Mediolan tylnymi drzwiami i ostatecznie związał się – znów krótkoterminowo – z AS Romą.

W Wiecznym Mieście radzi sobie dobrze i był ważnym graczem za kadencji Jose Mourinho. Według doniesień Calciomercato, Chelsea nie zamierza już więcej wypożyczać Belga. Todd Boehly zdaje sobie sprawę, że gracz nie odniesie sukcesu w jego zespole. Wyceniono go na 43 miliony euro. Giallorossi, rzecz jasna, chcieliby pozyskać Lukaku na stałe. By mogli sobie jednak pozwolić na taki ruch, musieliby na koniec sezonu zająć miejsce w czołowej czwórce Serie A i wrócić do Ligi Mistrzów. Londyńczycy mogą też liczyć na kluby z Arabii Saudyjskiej. Lider tamtejszej Saudi Pro League, Al-Hilal, chce sprowadzić 30-latka. Saudyjczycy są gotowi zaoferować mu dwuletni kontrakt, opiewający łącznie na 60 milionów euro.

Lukaku w tym sezonie rozegrał już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 15 bramek i dwie asysty.

