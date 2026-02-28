Borussia walczyła z Bayernem do końca. Kane z dubletem w Der Klassikerze [WIDEO]

Der Klassiker wygrany przez Bayern! Borussia dzielnie walczyła
Borussia Dortmund w tygodniu odpadła z Ligi Mistrzów po bolesnej porażce z Atalantą, a teraz czekało na nich starcie z Bayernem Monachium. Bawarczycy nie musieli grać w play-offach, dlatego zawodnicy z pewnością byli bardziej wypoczęci.
W 20. minucie Nico Schlotterbeck ostro sfaulował rywala, ale sędzia Sven Jablonski nie zdecydował się na pokazanie czerwonej kartki. Nie dostał również wezwania do monitora VAR. Już 6 minut później to właśnie ten defensor zdobył gola po dośrodkowaniu Daniela Svenssona z rzutu wolnego.
Przed przerwą murawę opuścić musiał Emre Can, który nabawił się urazu kolana. W drugiej odsłonie spotkania w 54. minucie podopieczni Vincenta Kompany’ego doprowadzili do wyrównania za sprawą Harry’ego Kane’a.
W 70. angielski napastnik wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po faulu, a jakże, Schlotterbecka. Tym razem jednak mu się nie upiekło i Bayern objął tym samym prowadzenie, ale nie na długo.
W 83. minucie gola na 2:2 zdobył Svensson po podaniu od Marcela Sabitzera.
Jednak chwilę później kapitalną bramkę na 3:2 zdobył Joshua Kimmich.
Bayern w piątek 6 marca zagra z kolejną Borussią, czyli Borussią Moenchengladbach, a zespół z Signal Iduna Park następnego dnia zmierzy się na wyjeździe z FC Koln.
