Borussia walczyła z Bayernem do końca. Kane z dubletem w Der Klassikerze [WIDEO]

W sobotnim Der Klassikerze emocji nie zabrakło. Mecz zakończył się zwycięstwem Bayernu 3:2. Nie obyło się jednak bez kontrowersji sędziowskiej.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Der Klassiker wygrany przez Bayern! Borussia dzielnie walczyła

Borussia Dortmund w tygodniu odpadła z Ligi Mistrzów po bolesnej porażce z Atalantą, a teraz czekało na nich starcie z Bayernem Monachium. Bawarczycy nie musieli grać w play-offach, dlatego zawodnicy z pewnością byli bardziej wypoczęci.

W 20. minucie Nico Schlotterbeck ostro sfaulował rywala, ale sędzia Sven Jablonski nie zdecydował się na pokazanie czerwonej kartki. Nie dostał również wezwania do monitora VAR. Już 6 minut później to właśnie ten defensor zdobył gola po dośrodkowaniu Daniela Svenssona z rzutu wolnego.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! 𝐁𝐕𝐁 𝟏-𝟎 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍



Nico Schlotterbeck daje prowadzenie gospodarzom! 🔥⚽



Signal Iduna Park eksplodowała z radości! 🖤💛



Mecz trwa w Eleven Sports 1 📺 #BundesTAK pic.twitter.com/8a6XATbaef — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 28, 2026

Przed przerwą murawę opuścić musiał Emre Can, który nabawił się urazu kolana. W drugiej odsłonie spotkania w 54. minucie podopieczni Vincenta Kompany’ego doprowadzili do wyrównania za sprawą Harry’ego Kane’a.

𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄! 🔥⚽



BVB 1:1 Bayern



Bawarczycy doprowadzają do wyrównania! 💥🇩🇪 #BundesTAK pic.twitter.com/UYBy28Ydvj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 28, 2026

W 70. angielski napastnik wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po faulu, a jakże, Schlotterbecka. Tym razem jednak mu się nie upiekło i Bayern objął tym samym prowadzenie, ale nie na długo.

𝐁𝐕𝐁 𝟏:𝟐 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 🔥



Po raz drugi do siatki gospodarzy trafia Harry Kane! 🎯⚽



Bawarczycy odwracają losy Der Klassikera. Końcówka meczu w Eleven Sports 1. #BundesTAK 📺 pic.twitter.com/7ic5V7Q5Oj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 28, 2026

W 83. minucie gola na 2:2 zdobył Svensson po podaniu od Marcela Sabitzera.

𝐒𝐕𝐄𝐍𝐒𝐒𝐎𝐍! 𝐁𝐕𝐁 𝟐-𝟐 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍! 🔥⚽



Szwed doprowadza do wyrównania w Der Klassikerze i znów mamy remis! 💥🇩🇪 Emocjonująca końcówka w Eleven Sports 1 🔥 #BundesTAK pic.twitter.com/mZP5a46Wsx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 28, 2026

Jednak chwilę później kapitalną bramkę na 3:2 zdobył Joshua Kimmich.

𝐊𝐈𝐌𝐌𝐈𝐂𝐇 𝐁𝐎𝐇𝐀𝐓𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍𝐔! 🔥



BVB 2:3 Bayern!



Co za mecz w Dortmundzie! ⚽💥 Zwrot akcji za zwrotem akcji! Der Klassiker znów nie zawodzi! 🇩🇪🔥#BundesTAK pic.twitter.com/mRJpLnXMkY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 28, 2026

Bayern w piątek 6 marca zagra z kolejną Borussią, czyli Borussią Moenchengladbach, a zespół z Signal Iduna Park następnego dnia zmierzy się na wyjeździe z FC Koln.

