Białek znalazł nowy klub. Zostaje w Niemczech

Belga News Agency/ Alamy Na zdjęciu: Bartosz Białek

Białek nie wraca do Polski

Wraz z końcem sezonu 2024/25 Bartosz Białek przestał być zawodnikiem VfL Wolfsburg. Kontrakt byłego młodzieżowego reprezentanta Polski wygasł i mógł on poszukiwać nowego pracodawcy. Chociaż sugerowano, że 23-latek wróci do ojczyzny, zdecydował się on na dalsze występy w Niemczech.

Białek, który w lecie 2020 roku opuścił Zagłębie Lubin i za pięć milionów euro przeniósł się do Wolfsburga, właśnie podpisał umowę z ekipą SV Darmstadt 98, o czym Lilie poinformowały w oficjalnym komunikacie. W nowym klubie założy koszulkę z numerem 27.

– Bartosz ma ogromne umiejętności. Jest kompletnym środkowym napastnikiem, który potrafi strzelać obiema nogami, ma silne uderzenie głową i wysoką inteligencję gry. Jesteśmy jednak świadomi, że w ostatnim czasie z powodu kontuzji prawie nie grał. Jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy rozwiązanie, które uwzględnia tę sytuację. Biorąc pod uwagę obecny skład naszej drużyny w ataku, uważamy to zobowiązanie za niskie ryzyko i wysoką nagrodę – powiedział Paul Fernie, dyrektor sportowy zespołu z 2. Bundesligi.