Bayern Monachium traci aż 10 punktów do Bayeru Leverkusen

Do końca sezonu w Bundeslidze zostało 10. kolejek

Thomas Tuchel wciąż wierzy w zdobycie mistrzostwa

Tuchel wciąż wierzy, choć obrona tytułu wydaje się niemożliwa

Bayern Monachium ze względu na kiepskie wyniki w Bundeslidze ma coraz większą stratę do Bayeru Leverkusen. Na ten moment Die Roten mają 10 punktów straty do Aptekarzy, a czasu na odrobienie różnicy zaczyna wyraźnie brakować. Do końca rozgrywek w lidze niemieckiej pozostało tylko dziesięć meczów. Choć szansę Bayernu na obronę mistrzowskiego tytułu wydają się bardzo małe, to Thomas Tuchel wciąż wierzy, że nie jest to zadanie niemożliwe.

– Nie oddaliśmy tytułu. Pomiędzy poddaniem się i wolą istnieje jeszcze rzeczywistość. Różnica jest bardzo duża, ale to wciąż jest realne – powiedział Thomas Tuchel na konferencji prasowej.

– Dla nas liczy się stabilność, musimy ją znaleźć. To zawsze zaczyna się od postawienia następnego kroku. Musimy wygrywać, wygrywać i jeszcze raz wygrywać. Losy mistrzostwa nie są już tylko w naszych rękach. Bayer Leverkusen nie czuję na karku naszego oddechu. Jesteśmy temu winni. Aczkolwiek nie zwalnia to nas z obowiązku dania z siebie wszystkiego – podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

Bayern Monachium w następnej kolejce zagra z FSV Mainz na własnym stadionie. Przed Bawarczykami natomiast kilka trudnych meczów w lidze. Podopieczni 50-letniego trenera zmierzą się jeszcze z Borussią Dortmund, VfB Stuttgart czy VfL Wolfsburg.