Kibice FC Barcelony domagają się dwóch transferów

Xavi Simons i Dani Olmo zdaniem fanów Dumy Katalonii powinni wrócić do klubu

Obaj piłkarze grają aktualnie w RB Lipsk

Fani FC Barcelony chcą powrotu wychowanków

FC Barcelona pod względem wyników oraz stylu gry w tym sezonie nie zachwyca. Na dodatek bieżąca kampania wchodzi w najważniejszy okres, a Xavi musi sobie radzić bez dwóch podstawowych piłkarzy w środku pola. Tydzień temu z gry na dłuższy czas wypadł Frenkie De Jong oraz Pedri.

Wiadomo, że po zakończeniu sezonu w klubie dojdzie do zmiany trenera. Z posadą szkoleniowca pożegna się Xavi, a jego następca z całą pewnością będzie chciał sprowadzić do klubu kilka nowych twarzy. Swoje zdanie ws. transferów do zespołu mają również kibice FC Barcelony. Według informacji Mundo Deportivo fani Dumy Katalonii domagają się sprowadzenia dwóch wychowanków La Masii. Dani Olmo oraz Xavi Simons to piłkarze, których sympatycy obecnego mistrza Hiszpanii z chęcią zobaczyliby ponownie w koszulce Barcelony.

Zarówno Olmo, jak i Simons to aktualnie zawodnicy RB Lipska. W przypadku Hiszpana gra on w Bundeslidze już od czterech lat, gdy w 2020 roku trafił do Byków z Dinama Zagrzeb za 29 milionów euro. Inaczej wygląda sytuacja 20-letniego Holendra. Kartę reprezentanta Oranje posiada Paris Saint-Germain, a Simons do Lipska jest tylko wypożyczony.

Biorąc pod uwagę wartość piłkarzy, którą łącznie przekracza grubo ponad 100 milionów euro ciężko sobie wyobrazić, aby FC Barcelona zdecydowała się na te transfery. Duma Katalonii od bardzo dawna zmaga się z problemami związanymi z Finansowym Fair Play. Ten fakt znacząco utrudnia im działania na rynku transferowym.