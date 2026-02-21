Bayern traci gwiazdę. „To wykluczy go z gry na dłużej”

Bayern Monachium w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika. W spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt kontuzji doznał Alphonso Davies. Znamy wstępną diagnozę urazu obrońcy.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: FC Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt

Bayern bez Daviesa. Jak długo?

Bayern Monachium po szalonym meczu pokonał Eintracht Frankfurt, a Harry Kane po raz kolejny ruszył w pogoń za Robertem Lewandowskim. Jednak Bawarczycy, mimo zwycięstwa, nie mogą być w pełni zadowoleni z przebiegu spotkania.

Die Roten w końcówce pojedynku na Allianz Arena dali sobie wbić dwa gole, a wcześniej stracili także jednego z najważniejszych piłkarzy. Alphonso Davies opuścił boisko w 50. minucie – reprezentanta Kanady zastąpił Hiroki Ito. Obrońca doznał kontuzji mięśniowej.

– Wyglądało na to, że może to być coś, co wykluczy go z gry na dłużej. To musi być coś mięśniowego. Już przechodzi badania – przyznał Maximilian Eberl, dyrektor sportowy lidera Bundesligi. Później Vincent Kompany dodał, że „nie wie, czy Davies będzie pauzował dwa, czy cztery tygodnie”.

Defensor może opuścić nie tylko Der Klassiker, czyli hitowe starcie z Borussią Dortmund, ale także mecze z Borussią Mönchengladbach i Bayerem Leverkusen.

