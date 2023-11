IMAGO/MIS Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala nabawił się kontuzji podczas meczu Ligi Mistrzów i może pauzować nawet kilka tygodni

Kibice Bayernu zastanawiają się również, czy zawodnik będzie zainteresowany przedłużeniem wygasającego w 2026 roku kontraktu

Spokojny w kwestii przyszłości piłkarza jest prezes klubu Jan-Christian Dreesen

Musiala z kontuzją

W środowy wieczór Jamal Musiala miał pomóc Bayernowi w kolejnym meczu Ligi Mistrzów, w którym Bawarczycy podejmowali przed własną publicznością Galatasaray Stambuł. Zgodnie z przewidywaniami gospodarze wygrali 2:1 i dzięki temu zapewnili sobie nie tylko awans do fazy pucharowej, ale również pierwsze miejsce w grupie A.

Mimo zwycięstwa, dobrze tego meczu wspominać nie może Musiala, który jeszcze przed przerwą był zmuszony opuścić boisko z powodu kontuzji. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz, ale niewykluczone, że 20-latek nie będzie mógł pojawić się na murawie w najbliższych tygodniach. Właśnie uraz reprezentanta Niemiec jest obecnie największym zmartwieniem w Monachium.

Bayern spokojny o przyszłość Musiali

W siedzibie klubu nie martwią się natomiast dalszą przyszłością piłkarza, którego obowiązuje umowa do czerwca 2026 roku. Obie strony nie rozpoczęły na razie rozmów w sprawie jej przedłużenia, a nie jest tajemnicą, że Musiala znajduje się w kręgu zainteresowań czołowych europejskich klubów.

W kwestii kontynuowania kariery przez Musialę w zespole Bayernu bardzo spokojny jest prezes klubu Jan-Christian Dreesen, który udzielił w tej sprawie wypowiedzi Abdenzeitung Munchen: – To wciąż długi kontrakt, do 2026 roku. Jamal już dziś jest bardzo ważną częścią zespołu i jednym z największych talentów niemieckiej piłki. Kim byśmy byli, gdybyśmy mieli tego zawodnika i nie chcieli, żeby związał się z nami na stałe? Nie ma jednak powodu, aby się spieszyć. Porozmawiamy z nim spokojnie i wierzę, że zakończy się to dobrze.

Wśród klubów, które mają monitorować sytuację Musiali mają być między innymi Real Madryt i Manchester City. Przedstawiciele obu klubów zdają sobie jednak sprawę, że wyciągnięcie piłkarza z Monachium będzie niezwykle trudne.

Musiala w pierwszym zespole Bayernu zadebiutował w czerwcu 2020 roku. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 139 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 35 bramek i dokładając 26 asyst.