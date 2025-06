Bayern rusza po rozchwytanego skrzydłowego. Ma sporą konkurencję

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamie Gittens i Karim Adeyemi

Bayern sprowadzi gwiazdkę BVB?

Bradley Barcola i Nico Williams nie trafią na Allianz Arena – niemieckie media są przekonane, że Bayern Monachium nie jest w stanie przekonać zawodników do transferu. Wobec niepowodzenia w negocjacjach z Francuzem i Hiszpanem, Bawarczycy muszą na nowo nakreślić swój priorytet. Georg Holzner zdradza, że na celowniku mistrzów kraju znalazł się Jamie Gittens.

Młodzieżowy reprezentant Anglii we wrześniu 2020 roku przeniósł się z Manchesteru City do Borussii Dortmund. W pierwszej drużynie BVB zadebiutował 16 kwietnia 2022 roku w wieku 17 lat, 8 miesięcy i 8 dni. Marco Rose wpuścił go na boisko w 65. minucie starcia z VfL Wolfsburg (6:1). Skrzydłowy zmienił Juliana Brandta.

Od tamtej pory Gittens rozegrał już 107 spotkań w koszulce ekipy z Signal Iduna Park. Jego dorobek ofensywny to 17 goli i 14 asyst. W poprzednim sezonie w 49 meczach zdobył 12 bramek i zapiał na swoim koncie 5 ostatnich podań. Teraz Anglik chce zmienić otoczenie, co przekazał już włodarzom Borussii.

Jego usługami są zainteresowane przede wszystkim kluby z Anglii – Arsenal i Chelsea. Jednak do gry właśnie wkroczył Bayern. Max Eberl, dyrektor sportowy Die Roten, miał już kontaktować się z otoczeniem zawodnika. Cena wywoławcza za 20-latka to 60 milionów euro.