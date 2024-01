Bayern rezygnuje z wzmocnień środka pola. Zaskakująca decyzja

Bayern Monachium skupia się zimą na wzmocnieniu defensywy. Klub zrezygnował z transferu nowego pomocnika, co jest związane z obiecującymi występami wychowanka.

Bayern Monachium kontynuuje prace nad kształtem drużyny w drugiej części sezonu

Na Allianz Arena nie zamelduje się zimą nowy pomocnik

Thomas Tuchel chce postawić na Aleksandara Pavlovicia, który ma bardzo duże możliwości

Bayern postawi na wychowanka

Bayern Monachium ściągnął już tej zimy Erica Diera i pracuje nad kolejnym transferem. Priorytetem jest wzmocnienie defensywy, tak aby Thomas Tuchel miał komfort wyboru na kilku frontach. Niewykluczone, że na Allianz Arena zamelduje się Nordi Mukiele, który jest obiektem zainteresowania Bawarczyków. Media sugerują, że strony prowadzą rozmowy w sprawie wypożyczenie z opcją wykupu.

Do niedawna wydawało się, że Tuchel będzie zimą w szczególności naciskał na transfer nowego defensywnego pomocnika, co traktował jako priorytet jeszcze kilka miesięcy temu. Latem do klubu miał zawitać Joao Palhinha, lecz z transakcji na finiszu wycofało się Fulham. Pomimo tego, środowisko Bayernu przewidywało, że w niedalekiej przyszłości temat przeprowadzki Portugalczyka wróci.

Fulham oczekuje ogromnych pieniędzy, a Bayern nie ma takich możliwości. Palhinha został już poinformowany, że w trakcie sezonu nie zmieni klubu. Co więcej, mistrzowie Niemiec rezygnują z jakiegokolwiek wzmocnienia tej pozycji. Wszystko za sprawą rozkwitu formy 19-letniego Aleksandara Pavlovicia, na którego Tuchel chce postawić w większym wymiarze czasowym. Wychowanek wykorzystał swoją szansę i udowodnił, że zespół wcale nie musi się wzmacniać piłkarzem z zewnątrz.

