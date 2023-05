Bayern przybliżył się do obronienia tytułu mistrza Niemiec. Monachijczycy ograli Werder 2:1 i czekają na to, jak odpowie Borussia Dortmund.

Pressfocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Wciąż nie wiemy, kto wygra Bundesligę w tym sezonie

Na finiszu sezonów kandydatów jest dwóch

Większe szanse na tytuł ma Bayern, który pokonał Werder

Bayern najlepszy Bundeslidze? Borussia pod presją

Wyścig o mistrzostwo Niemiec w sezonie 2022/2023, jest bardzo zacięty. W grze o tytuł został Bayern i Borussia. Monachijczycy wygrali drugi mecz z rzędu i są na czele tabeli, po pokonaniu Werderu Brema 2:1.

– To było zasłużone zwycięstwo. Myślałem, że kontrolujemy mecz do ostatnich pięciu minut. Mogliśmy prowadzić 3:0, ale brakowało nam spokoju i precyzji. Ogólnie był to dobry mecz wyjazdowy i ważne zwycięstwo – mówi Thomas Tuchel przed kamerą Sky Sport.

Borussia swój mecz rozegra w niedzielę w Wolfsburgiem w Dortmundzie. Brak wygranej BVB będzie oznaczał cztery punkty straty do Bayernu na trzy kolejki przed końcem sezonu.

Czytaj także: Manchester United chce pokrzyżować plan Bayernowi