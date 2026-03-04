Bayern Monachium ostatnio negocjował z Konradem Laimerem przedłużenie kontraktu. Jak się okazuje, Bawarczycy podjęli zaskakującą decyzję. Otóż rozmowy z Austriakiem zostały wstrzymane - donosi Florian Plettenberg.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium wstrzymał rozmowy z Konradem Laimerem

Bayern Monachium jest na autostradzie do obrony tytułu mistrza Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego mają aż 11 punktów przewagi nad wiceliderem Borussią Dortmund. Do końca kampanii pozostało 10. kolejek, więc Bawarczycy większą uwagę będą mogli skupić na Lidze Mistrzów. Tam w 1/8 finału zmierzą się w dwumeczu z Atalantą Bergamo.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają do nas bardzo ciekawe informacje. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że mistrzowie Niemiec usiedli do rozmów kontraktowych z Konradem Laimerem. Florian Plettenberg natomiast przekazuje zaskakujące doniesienia w tej sprawie. Otóż Bawarczycy postanowili wstrzymać negocjacje z reprezentantem Austrii.

Konrad Laimer ma wygórowane oczekiwania finansowe. Bayern Monachium niespecjalnie chce pójść na ustępstwa, stawiając na swoim. Austriak odgrywa kluczową rolę w zespole, więc ciekawie jak rozstrzygnie się kwestia kontraktu zawodnika. Obecna umowa 28-latka z bawarską drużyną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

W obecnym sezonie Konrad Laimer rozegrał 30 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Austrii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Bawarczyków może również pochwalić się ośmioma asystami.