Bayern Monachium chce zatrzymać gwiazdę. Wielkie oczekiwania zawodnika

09:51, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Florian Plettenberg

Bayern Monachium planuje przedłużyć kontrakt Konrada Laimera. Florian Plettenberg przekazał, że rozmowy z austriackim obrońcą zostały wstrzymane.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
Eibner-Pressefoto / Alamy Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber Na zdjęciu: Vincent Kompany

Konrad Laimer oczekuje sporej podwyżki w Bayernie

Bayern Monachium zmierza w tym sezonie po 35. mistrzostwo Niemiec. W szlagierze 24. kolejki 1. Bundesligi Bawarczycy pokonali Borussię Dortmund (3:2) na Signal Iduna Park i obecnie mają 11 punktów przewagi nad drużyną z Zagłębia Ruhry. Zespół Vincenta Kompany’ego przygotowuje się również do dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atalanta Bergamo.

Od kilku miesięcy trwają negocjacje Bayernu z Konradem Laimerem, który jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Kompany’ego na prawej stronie boiska. Umowa 28-letniego Austriaka wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Według najnowszych doniesień Floriana Plettenberga negocjacje zostały tymczasowo wstrzymane.

Obecnie Laimer zarabia około 10 milionów euro rocznie, natomiast w przypadku nowego kontraktu oczekiwałby wynagrodzenia przekraczającego 15 milionów euro. Władze Bayernu uznają oczekiwania zawodnika za wygórowane, choć relacje między nim a klubem pozostają bardzo dobre.

Max Eberl i Jan-Christian Dreesen podkreślają, że wciąż są otwarci na negocjacje w przyszłości. Laimer dołączył do klubu ze stolicy Bawarii w 2023 roku z RB Lipsk. 55-krotny reprezentant Austrii świetnie spisuje się także w ofensywnych fazach gry. W bieżącym sezonie strzelił dwa gole i dorzucił osiem asyst w 30 meczach na wszystkich frontach. Portal Transfermarkt.de wycenia Laimera na 32 miliony euro.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź