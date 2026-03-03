Bayern Monachium chce zatrzymać gwiazdę. Wielkie oczekiwania zawodnika

Eibner-Pressefoto / Alamy Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber Na zdjęciu: Vincent Kompany

Konrad Laimer oczekuje sporej podwyżki w Bayernie

Bayern Monachium zmierza w tym sezonie po 35. mistrzostwo Niemiec. W szlagierze 24. kolejki 1. Bundesligi Bawarczycy pokonali Borussię Dortmund (3:2) na Signal Iduna Park i obecnie mają 11 punktów przewagi nad drużyną z Zagłębia Ruhry. Zespół Vincenta Kompany’ego przygotowuje się również do dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atalanta Bergamo.

Od kilku miesięcy trwają negocjacje Bayernu z Konradem Laimerem, który jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Kompany’ego na prawej stronie boiska. Umowa 28-letniego Austriaka wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Według najnowszych doniesień Floriana Plettenberga negocjacje zostały tymczasowo wstrzymane.

Obecnie Laimer zarabia około 10 milionów euro rocznie, natomiast w przypadku nowego kontraktu oczekiwałby wynagrodzenia przekraczającego 15 milionów euro. Władze Bayernu uznają oczekiwania zawodnika za wygórowane, choć relacje między nim a klubem pozostają bardzo dobre.

🚨🛑 Negotiations over a new contract for Konrad #Laimer beyond 2027 are currently on hold. After initial figures were exchanged, it became clear that the two sides are far apart in their expectations.



Laimer already earns more than €10 million gross per year. For a new deal,… pic.twitter.com/dSuq0bBbTm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 3, 2026

Max Eberl i Jan-Christian Dreesen podkreślają, że wciąż są otwarci na negocjacje w przyszłości. Laimer dołączył do klubu ze stolicy Bawarii w 2023 roku z RB Lipsk. 55-krotny reprezentant Austrii świetnie spisuje się także w ofensywnych fazach gry. W bieżącym sezonie strzelił dwa gole i dorzucił osiem asyst w 30 meczach na wszystkich frontach. Portal Transfermarkt.de wycenia Laimera na 32 miliony euro.