FIFA The Best 2025: kto pomocnikiem roku?
O jedną z indywidualnych nagród na gali FIFA The Best 2025 powalczy 22 zawodników. Kto zostanie najlepszym pomocnikiem? Wśród nominowanych nie znalazł się ani jeden reprezentant Polski. Natomiast Biało-Czerwoni mają szansę na zwycięstwo w kategoriach „najlepszy bramkarz” i „najlepszy napastnik”.
Bayern Monachium, Chelsea i Paris Saint-Germain – to te kluby mogą pochwalić się największą liczbą przedstawicieli. Bawarczycy wystawili do walki Joshuę Kimmicha, Jamala Musialę i Michaela Olise, londyńczycy Moisésa Caicedo, Enzo Fernándeza i Cole’a Palmera, a Paryżanie João Nevesa, Fabiána Ruiza i Vitinhę.
Hiszpańscy giganci, a więc FC Barcelona i Real Madryt, dysponują łącznie czterema kandydatami do wygranej. Frenkie de Jong, Pedri, Jude Bellingham i Federico Valverde – to reprezentacja La Liga.
FIFA The Best 2025: najlepszy pomocnik
- Jhon Arias – Kolumbia – Wolverhampton Wanderers
- Jude Bellingham – Anglia – Real Madryt
- Moisés Caicedo – Ekwador – Chelsea
- Frenkie de Jong – Holandia – FC Barcelona
- Bruno Fernandes – Portugalia – Manchester United
- Enzo Fernández – Argentyna – Chelsea
- Ryan Gravenberch – Holandia – Liverpool
- Joshua Kimmich – Niemcy – Bayern Monachium
- Alexis Mac Allister – Argentyna – Liverpool
- Scott McTominay – Szkocja – Napoli
- Jamal Musiala – Niemcy – Bayern Monachium
- João Neves – Portugalia – Paris Saint-Germain
- Rúben Neves – Portugalia – Al-Hilal
- Michael Olise – Francja – Bayern Monachium
- Cole Palmer – Anglia – Chelsea
- Pedri – Hiszpania – FC Barcelona
- Declan Rice – Anglia – Arsenal
- Fabián Ruiz – Hiszpania – Paris Saint-Germain
- Bernardo Silva – Portugalia – Manchester City
- Federico Valverde – Urugwaj – Real Madryt
- Florian Wirtz – Niemcy – Bayer Leverkusen/ Liverpool
- Vitinha – Portugalia – Paris Saint-Germain