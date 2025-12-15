FIFA The Best 2025 to kolejna odsłona gali organizowanej przez światową federację futbolową. Kto sięgnie po nagrodę dla najlepszego pomocnika? Znamy listę 22 nominowanych.

Zuma Press/ Alamy Na zdjęciu: FIFA Best Awards 2024

FIFA The Best 2025: kto pomocnikiem roku?

O jedną z indywidualnych nagród na gali FIFA The Best 2025 powalczy 22 zawodników. Kto zostanie najlepszym pomocnikiem? Wśród nominowanych nie znalazł się ani jeden reprezentant Polski. Natomiast Biało-Czerwoni mają szansę na zwycięstwo w kategoriach „najlepszy bramkarz” i „najlepszy napastnik”.

Bayern Monachium, Chelsea i Paris Saint-Germain – to te kluby mogą pochwalić się największą liczbą przedstawicieli. Bawarczycy wystawili do walki Joshuę Kimmicha, Jamala Musialę i Michaela Olise, londyńczycy Moisésa Caicedo, Enzo Fernándeza i Cole’a Palmera, a Paryżanie João Nevesa, Fabiána Ruiza i Vitinhę.

Hiszpańscy giganci, a więc FC Barcelona i Real Madryt, dysponują łącznie czterema kandydatami do wygranej. Frenkie de Jong, Pedri, Jude Bellingham i Federico Valverde – to reprezentacja La Liga.

FIFA The Best 2025: najlepszy pomocnik