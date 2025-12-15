Bayern kontra Chelsea i PSG. To najlepsi pomocnicy FIFA The Best 2025

14:10, 15. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

FIFA The Best 2025 to kolejna odsłona gali organizowanej przez światową federację futbolową. Kto sięgnie po nagrodę dla najlepszego pomocnika? Znamy listę 22 nominowanych.

FIFA Best Awards 2024
Zuma Press/ Alamy Na zdjęciu: FIFA Best Awards 2024

FIFA The Best 2025: kto pomocnikiem roku?

O jedną z indywidualnych nagród na gali FIFA The Best 2025 powalczy 22 zawodników. Kto zostanie najlepszym pomocnikiem? Wśród nominowanych nie znalazł się ani jeden reprezentant Polski. Natomiast Biało-Czerwoni mają szansę na zwycięstwo w kategoriach „najlepszy bramkarz” i „najlepszy napastnik”.

Bayern Monachium, Chelsea i Paris Saint-Germain – to te kluby mogą pochwalić się największą liczbą przedstawicieli. Bawarczycy wystawili do walki Joshuę Kimmicha, Jamala Musialę i Michaela Olise, londyńczycy Moisésa Caicedo, Enzo Fernándeza i Cole’a Palmera, a Paryżanie João Nevesa, Fabiána Ruiza i Vitinhę.

Hiszpańscy giganci, a więc FC Barcelona i Real Madryt, dysponują łącznie czterema kandydatami do wygranej. Frenkie de Jong, Pedri, Jude Bellingham i Federico Valverde – to reprezentacja La Liga.

FIFA The Best 2025: najlepszy pomocnik

  • Jhon Arias – Kolumbia – Wolverhampton Wanderers
  • Jude Bellingham – Anglia – Real Madryt
  • Moisés Caicedo – Ekwador – Chelsea
  • Frenkie de Jong – Holandia – FC Barcelona
  • Bruno Fernandes – Portugalia – Manchester United
  • Enzo Fernández – Argentyna – Chelsea
  • Ryan Gravenberch – Holandia – Liverpool
  • Joshua Kimmich – Niemcy – Bayern Monachium
  • Alexis Mac Allister – Argentyna – Liverpool
  • Scott McTominay – Szkocja – Napoli
  • Jamal Musiala – Niemcy – Bayern Monachium
  • João Neves – Portugalia – Paris Saint-Germain
  • Rúben Neves – Portugalia – Al-Hilal
  • Michael Olise – Francja – Bayern Monachium
  • Cole Palmer – Anglia – Chelsea
  • Pedri – Hiszpania – FC Barcelona
  • Declan Rice – Anglia – Arsenal
  • Fabián Ruiz – Hiszpania – Paris Saint-Germain
  • Bernardo Silva – Portugalia – Manchester City
  • Federico Valverde – Urugwaj – Real Madryt
  • Florian Wirtz – Niemcy – Bayer Leverkusen/ Liverpool
  • Vitinha – Portugalia – Paris Saint-Germain

