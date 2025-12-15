FIFA The Best to coroczna gala organizowana przez światową federację piłkarską. Poznaliśmy listę zawodników nominowanych do nagrody dla najlepszego bramkarza. W tym gronie znalazł się Wojciech Szczęsny.

Mark Cosgrove/ News Images/ SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: FIFA The Best 2023

Fifa The Best 2025: Szczęsny z szansą na nagrodę

Tegoroczna gala FIFA The Best odbędzie się 16 grudnia w katarskiej Dosze. Start ceremonii zaplanowano na godzinę 18:00. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach, takich jak najlepszy piłkarz/najlepsza piłkarka, najlepszy trener drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepsza jedenastka. Nie zabraknie też wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i najlepszej bramkarki.

Poznaliśmy listę zawodników, którzy mają szansę na tytuł „najlepszego golkipera”. W gronie 22 graczy znalazło się miejsce dla byłego reprezentanta Polski. Jedynym przedstawicielem naszego kraju jest Wojciech Szczęsny.

FIFA The Best 2025: najlepszy bramkarz

Alisson Becker – Brazylia – Liverpool FC​

Yassine Bounou – Maroko – Al‑Hilal SFC​

Diogo Costa – Portugalia – FC Porto​

Thibaut Courtois – Belgia – Real Madrid CF​

Michele Di Gregorio – Włochy – AC Milan

Gianluigi Donnarumma – Włochy – Manchester City FC​

Fábio – Portugalia – FC Porto

John – Brazylia – Botafogo FR

Emiliano Martínez – Argentyna – Aston Villa FC​

Édouard Mendy – Senegal – Al‑Ahli SC

Alex Meret – Włochy – SSC Napoli

Kevin Mier – Kolumbia – Cruz Azul

Manuel Neuer – Niemcy – Bayern Monachium

Jan Oblak – Słowenia – Atlético Madryt​

David Raya – Hiszpania – Arsenal FC

Robert Sánchez – Hiszpania – Chelsea FC

Unai Simón – Hiszpania – Athletic Club ​

Yann Sommer – Szwajcaria – Inter Mediolan

Mile Svilar – Serbia – AS Roma

Wojciech Szczęsny – Polska – Juventus FC

Weverton – Brazylia – SE Palmeiras

Ronwen Williams – Republika Południowej Afryki – Mamelodi Sundowns FC

W poprzednim roku triumfował Emiliano Martínez. Na drugim miejscu uplasował się Ederson, a na trzeciej lokacie sklasyfikowany został Unai Simon.