To najlepsi bramkarze świata. Polak nominowany do FIFA The Best 2025!

12:14, 15. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

FIFA The Best to coroczna gala organizowana przez światową federację piłkarską. Poznaliśmy listę zawodników nominowanych do nagrody dla najlepszego bramkarza. W tym gronie znalazł się Wojciech Szczęsny.

FIFA The Best 2023
Mark Cosgrove/ News Images/ SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: FIFA The Best 2023

Fifa The Best 2025: Szczęsny z szansą na nagrodę

Tegoroczna gala FIFA The Best odbędzie się 16 grudnia w katarskiej Dosze. Start ceremonii zaplanowano na godzinę 18:00. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach, takich jak najlepszy piłkarz/najlepsza piłkarka, najlepszy trener drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepsza jedenastka. Nie zabraknie też wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i najlepszej bramkarki.

Poznaliśmy listę zawodników, którzy mają szansę na tytuł „najlepszego golkipera”. W gronie 22 graczy znalazło się miejsce dla byłego reprezentanta Polski. Jedynym przedstawicielem naszego kraju jest Wojciech Szczęsny.

FIFA The Best 2025: najlepszy bramkarz

  • Alisson Becker – Brazylia – Liverpool FC
  • Yassine Bounou – Maroko – Al‑Hilal SFC
  • Diogo Costa – Portugalia – FC Porto
  • Thibaut Courtois – Belgia – Real Madrid CF
  • Michele Di Gregorio – Włochy – AC Milan
  • Gianluigi Donnarumma – Włochy – Manchester City FC
  • Fábio – Portugalia – FC Porto
  • John – Brazylia – Botafogo FR
  • Emiliano Martínez – Argentyna – Aston Villa FC
  • Édouard Mendy – Senegal – Al‑Ahli SC
  • Alex Meret – Włochy – SSC Napoli
  • Kevin Mier – Kolumbia – Cruz Azul
  • Manuel Neuer – Niemcy – Bayern Monachium
  • Jan Oblak – Słowenia – Atlético Madryt
  • David Raya – Hiszpania – Arsenal FC
  • Robert Sánchez – Hiszpania – Chelsea FC
  • Unai Simón – Hiszpania – Athletic Club ​
  • Yann Sommer – Szwajcaria – Inter Mediolan
  • Mile Svilar – Serbia – AS Roma
  • Wojciech Szczęsny – Polska – Juventus FC
  • Weverton – Brazylia – SE Palmeiras
  • Ronwen Williams – Republika Południowej Afryki – Mamelodi Sundowns FC

W poprzednim roku triumfował Emiliano Martínez. Na drugim miejscu uplasował się Ederson, a na trzeciej lokacie sklasyfikowany został Unai Simon.

