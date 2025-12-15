Fifa The Best 2025: Szczęsny z szansą na nagrodę
Tegoroczna gala FIFA The Best odbędzie się 16 grudnia w katarskiej Dosze. Start ceremonii zaplanowano na godzinę 18:00. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach, takich jak najlepszy piłkarz/najlepsza piłkarka, najlepszy trener drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepsza jedenastka. Nie zabraknie też wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i najlepszej bramkarki.
Poznaliśmy listę zawodników, którzy mają szansę na tytuł „najlepszego golkipera”. W gronie 22 graczy znalazło się miejsce dla byłego reprezentanta Polski. Jedynym przedstawicielem naszego kraju jest Wojciech Szczęsny.
FIFA The Best 2025: najlepszy bramkarz
- Alisson Becker – Brazylia – Liverpool FC
- Yassine Bounou – Maroko – Al‑Hilal SFC
- Diogo Costa – Portugalia – FC Porto
- Thibaut Courtois – Belgia – Real Madrid CF
- Michele Di Gregorio – Włochy – AC Milan
- Gianluigi Donnarumma – Włochy – Manchester City FC
- Fábio – Portugalia – FC Porto
- John – Brazylia – Botafogo FR
- Emiliano Martínez – Argentyna – Aston Villa FC
- Édouard Mendy – Senegal – Al‑Ahli SC
- Alex Meret – Włochy – SSC Napoli
- Kevin Mier – Kolumbia – Cruz Azul
- Manuel Neuer – Niemcy – Bayern Monachium
- Jan Oblak – Słowenia – Atlético Madryt
- David Raya – Hiszpania – Arsenal FC
- Robert Sánchez – Hiszpania – Chelsea FC
- Unai Simón – Hiszpania – Athletic Club
- Yann Sommer – Szwajcaria – Inter Mediolan
- Mile Svilar – Serbia – AS Roma
- Wojciech Szczęsny – Polska – Juventus FC
- Weverton – Brazylia – SE Palmeiras
- Ronwen Williams – Republika Południowej Afryki – Mamelodi Sundowns FC
W poprzednim roku triumfował Emiliano Martínez. Na drugim miejscu uplasował się Ederson, a na trzeciej lokacie sklasyfikowany został Unai Simon.