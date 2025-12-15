Lewandowski z szansą na nagrodę. Rywalami Haaland, Kane i Yamal

Robert Lewandowski zakończy rok z indywidualną nagrodą? Reprezentant Polski znalazł się wśród nominowanych do tytułu "najlepszy napastnik" w plebiscycie FIFA The Best 2025. Gwiazda Barcelony o zwycięstwo powalczy z takimi piłkarzami, jak Erling Haaland, Harry Kane czy Lamine Yamal.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Lewandowski kontra Haaland, Kane, Yamal, Messi i Ronaldo

Już we wtorek 16 grudnia odbędzie się kolejna edycja gali Fifa The Best. W katarskiej Dosze zostaną wręczone nagrody dla najlepszego piłkarza/najlepszej piłkarki, najlepszego trenera drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepszej jedenastki roku. Na indywidualne wyróżnienie ma szansę dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny zmierzy się między innymi z Gianluigim Donnarummą i Alissonem, natomiast Robert Lewandowski będzie walczył z przede wszystkim Haalandem, Kane’em i Yamalem.

Gwiazdor Barcelony został nominowany do nagrody „najlepszy napastnik”. Pełna lista liczy 22 nazwiska, w tym po trzech graczy z Dumy Kataloni ( Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal), czterech z Paris Saint-Germain (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué i Chwicza Kwaracchelia), a także dwóch z Realu Madryt (Kylian Mbappé, Vinícius Júnior).

FIFA The Best 2025: najlepszy napastnik