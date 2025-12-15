Lewandowski z szansą na nagrodę. Rywalami Haaland, Kane i Yamal

12:59, 15. grudnia 2025
Michał Stompór
Źródło:  FIFA

Robert Lewandowski zakończy rok z indywidualną nagrodą? Reprezentant Polski znalazł się wśród nominowanych do tytułu "najlepszy napastnik" w plebiscycie FIFA The Best 2025. Gwiazda Barcelony o zwycięstwo powalczy z takimi piłkarzami, jak Erling Haaland, Harry Kane czy Lamine Yamal.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Lewandowski kontra Haaland, Kane, Yamal, Messi i Ronaldo

Już we wtorek 16 grudnia odbędzie się kolejna edycja gali Fifa The Best. W katarskiej Dosze zostaną wręczone nagrody dla najlepszego piłkarza/najlepszej piłkarki, najlepszego trenera drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepszej jedenastki roku. Na indywidualne wyróżnienie ma szansę dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny zmierzy się między innymi z Gianluigim Donnarummą i Alissonem, natomiast Robert Lewandowski będzie walczył z przede wszystkim Haalandem, Kane’em i Yamalem.

Gwiazdor Barcelony został nominowany do nagrody „najlepszy napastnik”. Pełna lista liczy 22 nazwiska, w tym po trzech graczy z Dumy Kataloni ( Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal), czterech z Paris Saint-Germain (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué i Chwicza Kwaracchelia), a także dwóch z Realu Madryt (Kylian Mbappé, Vinícius Júnior).

FIFA The Best 2025: najlepszy napastnik

  • Salem Al-Dawsari – Arabia Saudyjska – Al Hilal SFC
  • Bradley Barcola – Francja – Paris Saint-Germain
  • Ousmane Dembélé – Francja – Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué – Francja – Paris Saint-Germain
  • Serhou Guirassy – Gwinea – Borussia Dortmund
  • Viktor Gyökeres – Szwecja – Sporting CP/ Arsenal FC
  • Erling Haaland – Norwegia – Manchester City FC
  • Luis Henrique – Brazylia – Botafogo FR
  • Alexander Isak – Szwecja – Newcastle United FC/ Liverpool FC
  • Harry Kane – Anglia – Bayern Monachium
  • Chwicza Kwaracchelia – Gruzja – Paris Saint-Germain
  • Robert Lewandowski – Polska – FC Barcelona
  • Lautaro Martínez – Argentyna – Inter Mediolan
  • Kylian Mbappé – Francja – Real Madryt CF
  • Lionel Messi – Argentyna – Inter Miami CF
  • João Pedro – Brazylia – Brighton & Hove Albion/Chelsea
  • Raphinha – Brazylia – FC Barcelona
  • Mateo Retegui – Włochy – Genoa CFC/ Al Qadsiah FC
  • Cristiano Ronaldo – Portugalia – Al Nassr FC
  • Mohamed Salah – Egipt – Liverpool FC
  • Vinícius Júnior – Brazylia – Real Madryt CF
  • Lamine Yamal – Hiszpania – FC Barcelona