Lewandowski z szansą na nagrodę. Rywalami Haaland, Kane i Yamal

Lewandowski kontra Haaland, Kane, Yamal, Messi i Ronaldo
Już we wtorek 16 grudnia odbędzie się kolejna edycja gali Fifa The Best. W katarskiej Dosze zostaną wręczone nagrody dla najlepszego piłkarza/najlepszej piłkarki, najlepszego trenera drużyny męskiej/żeńskiej czy najlepszej jedenastki roku. Na indywidualne wyróżnienie ma szansę dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny zmierzy się między innymi z Gianluigim Donnarummą i Alissonem, natomiast Robert Lewandowski będzie walczył z przede wszystkim Haalandem, Kane’em i Yamalem.
Gwiazdor Barcelony został nominowany do nagrody „najlepszy napastnik”. Pełna lista liczy 22 nazwiska, w tym po trzech graczy z Dumy Kataloni ( Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal), czterech z Paris Saint-Germain (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué i Chwicza Kwaracchelia), a także dwóch z Realu Madryt (Kylian Mbappé, Vinícius Júnior).
FIFA The Best 2025: najlepszy napastnik
- Salem Al-Dawsari – Arabia Saudyjska – Al Hilal SFC
- Bradley Barcola – Francja – Paris Saint-Germain
- Ousmane Dembélé – Francja – Paris Saint-Germain
- Désiré Doué – Francja – Paris Saint-Germain
- Serhou Guirassy – Gwinea – Borussia Dortmund
- Viktor Gyökeres – Szwecja – Sporting CP/ Arsenal FC
- Erling Haaland – Norwegia – Manchester City FC
- Luis Henrique – Brazylia – Botafogo FR
- Alexander Isak – Szwecja – Newcastle United FC/ Liverpool FC
- Harry Kane – Anglia – Bayern Monachium
- Chwicza Kwaracchelia – Gruzja – Paris Saint-Germain
- Robert Lewandowski – Polska – FC Barcelona
- Lautaro Martínez – Argentyna – Inter Mediolan
- Kylian Mbappé – Francja – Real Madryt CF
- Lionel Messi – Argentyna – Inter Miami CF
- João Pedro – Brazylia – Brighton & Hove Albion/Chelsea
- Raphinha – Brazylia – FC Barcelona
- Mateo Retegui – Włochy – Genoa CFC/ Al Qadsiah FC
- Cristiano Ronaldo – Portugalia – Al Nassr FC
- Mohamed Salah – Egipt – Liverpool FC
- Vinícius Júnior – Brazylia – Real Madryt CF
- Lamine Yamal – Hiszpania – FC Barcelona