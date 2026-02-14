Rytm mistrza? Bayern wysyła ostrzeżenie przed Der Klassiker

Bayern Monachium wygrał w spotkaniu 22. kolejki Bundesligi z Werderem Brema. Po meczu o odnalezieniu rytmu przez drużynę mówił trener Bawarczyków w przekazie dla mediów.

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany podsumował spotkanie Werder – Bayern

Bayern Monachium w tej kampanii pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy aktualnie mają na swoim koncie 57 punktów, wyprzedzając o sześć oczek drugą Borussię Dortmund. Po odniesieniu 18. zwycięstwa w tym sezonie swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec lidera Bundesligi.

– Znaleźliśmy swój rytm. Najważniejsze, żeby iść dalej. Jeśli drużyna utrzyma obecną formę, może odnieść jeszcze wiele zwycięstw. To jest najważniejsze – przekonywał Vincent Kompany cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

W sobotnim starciu dwa gole dla ekipy z Monachium strzelił Harry Kane, który wydaje się coraz bliżej pobicia rekordu strzeleckiego Roberta Lewandowskiego. Wynik rywalizacji ustalił natomiast Leon Goretzka. Bayern tym samym zaliczył trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki.

Tymczasem już za tydzień Monachijczycy rozegrają kolejny mecz ligowy. Tym razem zmierzą się w roli gospodarza z Eintrachtem Frankfurt, chcąc wygrać z tą ekipą po raz trzeci z rzędu. Będzie to jednocześnie próba generalna dla Bayernu przed Der Klassiker z BVB, który odbędzie się 28 lutego o godzinie 18:30. Niewykluczone, że szlagier ligi niemieckiej będzie miał decydujący wpływ na losy mistrzowskiego tytułu.