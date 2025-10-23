Bayern coraz bliższy „wzmocnienia”. Kapitalne wieści

Bayern Monachium potwierdził znakomite informacje. Do treningów na murawie wrócił Jamal Musiala, który w lipcu doznał poważnej kontuzji.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Bayern potwierdza: Musiala trenuje

Pierwsza połowa spotkania Paris Saint-Germain – Bayern Monachium w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Jamal Musiala doznał fatalnego urazu w starciu z Gianluigim Donnarummą. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń.

Reprezentant Niemiec musiał się poddać operacji, po której czekała go długa rehabilitacja. Proces powrotu do zdrowia przebiega zgodnie z planem, co potwierdza klub z Monachium. Bayern opublikował nagranie, na którym pojawił się Musiala. Bawarczycy poinformowali, że 22-latek po raz pierwszy od blisko trzech miesięcy pojawił się na murawie.

𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚! 🤩@JamalMusiala war heute erstmals wieder draußen auf dem Platz! 🙌 pic.twitter.com/Cm11YGwdRS — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

– Przebiegł jedno okrążenie, a następnie wykonał kilka ćwiczeń koordynacyjnych z trenerem Simonem Martinello. Trening Musiali zakończył się po 25 minutach. Na koniec pokopał piłkę z Serge’em Gnabrym, który również trenował indywidualnie – ujawnia Bild.

Musiala chce wrócić do gry w grudniu. Wszystko wskazuje na to, że pięciokrotny mistrz Niemiec zdoła zrealizować to założenie.