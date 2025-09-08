Bayer widzi w nim faworyta. To on ma zastąpić Ten Haga

Bayer Leverkusen szuka nowego trenera, który zastąpi Erika ten Haga. Z informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, że faworytem jest Kasper Hjulmand. Tuż za nim znalazł się Ange Postecoglou.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Kasper Hjulmand faworytem do roli trenera Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen ma za sobą bardzo słaby start nowego sezonu. W dwóch pierwszych meczach w Bundeslidze zdobyli tylko jeden punkt. Efekt? Szybka decyzja o zwolnieniu dopiero co zatrudnionego w roli trenera Erika ten Haga. Z przecieków niemieckich mediów wynika, że w klubie uważają zatrudnienie Holendra za złą decyzję, a do rozstania powinno dojść już w trakcie przygotowań do sezonu.

W trakcie przerwy reprezentacyjnej w Leverkusen trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. W gronie kandydatów wymieniano kilka nazwisk jak Xavi, Thiago Motta czy nawet Jose Mourinho. Faworytem wydaje się być ktoś inny, a rąbka tajemnicy uchylił Fabrizio Romano.

Z informacji włoskiego dziennikarza wynika, że Bayer Leverkusen jest po rozmowach z Kasperem Hjulmandem. Spotkanie z byłym selekcjonerem reprezentacji Danii przebiegło pozytywnie. Zarząd odniósł wrażenie, że może być to odpowiedni kandydat do przejęcia schedy po Eriku ten Hagu. Na ten moment 53-latek jest faworytem w walce o posadę, wyprzedzając Ange Postecoglou.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ Bayer w tym tygodniu spotka się z innymi trenerami. Wiele wskazuje na to, że w najbliższy weekend Aptekarzy poprowadzi trener tymczasowy. Ekipa z Leverkusen w piątek zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt.