Newcastle przepłaciło za niemiecką gwiazdę? Tak twierdzi Bayern

Bayern Monachium długo zabiegał o Nicka Woltemade, który ostatecznie trafił do Newcastle United. Prezydent niemieckiego giganta Uli Hoeness uważa, że to zdecydowanie przepłacony transfer.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Nick Woltemade

Woltemade nie jest tyle wart. Newcastle przepłaciło

Bayern Monachium podczas letniego okienka miał problemy ze zrealizowaniem postawionych celów. Nie powiodły się negocjacje w sprawach Floriana Wirtza, Nico Williamsa czy Bradleya Barcoli, którzy odmawiali przenosin na Allianz Arena. Bawarczycy przez wiele tygodni pracowali również nad transferem Nicka Woltemade. Była już gwiazda Stuttgartu została zidentyfikowana jako idealny rywal, a w przyszłości również następca Harry’ego Kane’a. Niemiecki snajper bardzo chciał trafić do Monachium, ale Stuttgart stawiał żądania, których Bayern ostatecznie nie mógł spełnić.

Wydawało się więc, że Woltemade zostanie w Stuttgarcie, a Bayern wróci po niego w przyszłym roku. Pod koniec letniego okienka zgłosiło się po niego jednak Newcastle United, które panicznie poszukiwało zastępstwa za Alexandra Isaka. Strony szybko doszły do porozumienia w sprawie warunków transferu – mowa tu o prawdziwym hicie, bowiem Sroki wydały aż 85 milionów euro.

W Bayernie uważają, że to kwota zdecydowanie przesadzona. Prezydent klubu Uli Hoeness nie ma wątpliwości – Newcastle United mocno przepłaciło za Woltemade.

– Woltemade nie jest warty 90 milionów euro. To stało się jedynie przez pieniądze płynące z Arabii Saudyjskiej – stwierdził legendarny działacz.