Ange Postecoglou może wrócić na ławkę. Giganci obserwują menedżera

18:26, 3. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Ange Postecoglou pozostaje od czerwca bez zatrudnienia. 60-letni menedżer trafił na listę dwóch klubów - Bayeru Leverkusen i Fenerbahce - przekazał Fabrizio Romano.

Ange Postecoglou
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Były menedżer Tottenhamu w kręgu zainteresowań Bayeru Leverkusen i Fenerbahce

Tottenham Hotspur w maju tego roku sięgnął po Ligę Europy, pokonując w finale Manchester United (1:0). Był to pierwszy triumf londyńskiego klubu od 17 lat. Mimo sukcesu Ange Postecoglou pożegnał się z posadą menedżera. W Premier League Spurs zakończyli sezon na odległym 17. miejscu w tabeli, a jego miejsce zajął Thomas Frank.

Fabrizio Romano poinformował, że Australijczyk znajduje się obecnie na liście życzeń Bayeru Leverkusen oraz Fenerbahce. Wicemistrzowie Niemiec rozstali się z Erikiem ten Hagiem, który nie wygrał żadnego z dwóch pierwszych meczów w 1. Bundeslidze. Turecki gigant natomiast zwolnił Jose Mourinho, któremu nie udało się zapewnić awansu do Ligi Mistrzów.

Postecoglou pracował w Tottenhamie w latach 2023–2025. Wcześniej prowadził m.in. Celtic Glasgow, a także pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Australii. 60-latek nie podjął jeszcze decyzji, kiedy wróci na ławkę trenerską, choć zainteresowanie jego osobą w europejskich klubach jest spore.

Australijczyk jako menedżer Tottenhamu poprowadził zespół w 76 meczach na poziomie Premier League, a jego średnia punktowa wyniosła 1.37. 60-latek ma teraz szansę szybko wrócić do pracy, jeśli zostanie zatrudniony przez jeden z europejskich gigantów.

